Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вячеслав Узелков разместил в сети недвусмысленный пост о разводе

Боксер опубликовал фото с детьми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Вячеслав Узелков Фото:instagram.com/uzelkoff_official
Вячеслав Узелков
Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Интерес к разводу знаменитого украинского боксера и тренера шоу "Зважені та щасливі" Вячеслава Узелкова с его супругой, также тренером "Зважених", Мариной Боржемской-Узелковой не утихает. После того, как Марина в своем Instagram объявила о разводе, детали расставания супругов до сих пор обсуждают в сети и СМИ.

Сейчас он публикует в сети фото бывшей жены, детей, а также недвусмысленные публикации о разводе. Этот раз не стал исключением. Узелков разместил фото с детьми – Оливией и Робертом, и лаконично подписал снимки "Зачем?", добавив множество скобок, означающих "грустную улыбку", а также хештеги "развод", "любовь", "семья", "счастье есть", "дети".

Вячеслав Узелков с дочерью Оливией
Вячеслав Узелков с дочерью Оливией
Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Функцию комментирования фото Узелков отключил.

Вячеслав Узелков с сыном Робертом
Вячеслав Узелков с сыном Робертом
Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Ранее Боржемская-Узелкова рассказала всю историю их с Вячеслвом отношений, включая трудности с зачатием детей, выкидыши и то, как после инсульта она выхаживала мужа. Сейчас Марина с их с Вячеславом двумя детьми переехала в хрущевку к родителям. Вячеслав неоднократно заявлял о том, что в сети не знают всех деталей ситуации, чтобы осуждать его и писать негатив.

Смотрите видео о самых скандальных разводах звезд в 2018 году:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Удачи тебе": Вова Борисенко развелся с Лавикой Жена Марата Башарова решилась на развод: "Очень жаль, что у него нет желания вылечиться" Марина Узелкова назвала восемь причин, которые мешают похудеть
развод Вячеслав Узелков Марина Узелкова
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
12 дизайнерских находок для обустройства кухни
12 дизайнерских находок для обустройства кухни
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
Кофе - с чем нельзя сочетать любимый напиток
Кофе - с чем нельзя сочетать любимый напиток

Популярные статьи

Сегодня, 14:00Афиша

Скончался известный композитор, четырехкратный обладатель "Оскара" Андре Превин

Сегодня, 12:56Fun

В России неизвестные повредили надпись "Слава труду": теперь там другое слово

Сегодня, 11:38Fun

1 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 11:11Fun

Паук победил "самую ядовитую в мире змею"

Вчера, 13:30Психология

Фразы, которые бесят знаки зодиака

Вчера, 13:30Fun

28 февраля: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:37Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам звезды сулят похвалу от начальства, а Рыбам важно показать лучшие качества

27 февраляСтиль

Модные каблуки: какую обувь носить в 2019 году

27 февраляТехно

Смартфон-бетон: как выглядит мобильник с зарядом на 50 дней

27 февраляFun

Неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео

27 февраляWellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

27 февраляСтиль

ТОП-10 антитрендов 2019: какие вещи лучше отложить в самый дальний уголок шкафа

27 февраляFun

Брошенный без присмотра продуктовый магазин за день никто не ограбил

27 февраляFun

Выходили самого маленького новорожденного мальчика в истории: фото

27 февраляТехно

Обнаружены загадочные существа с антифризом вместо крови

27 февраляFun

Антилопа обманула львов и благополучно скрылась: курьезное видео

Новости партнеров

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Экс-жена Джигарханяна и ее молодой любовник показали общее фото
Экс-жена Джигарханяна и ее молодой любовник показали общее фото
Малосольная скумбрия в домашних условиях
Малосольная скумбрия в домашних условиях
7 пар джинс, которые будут актуальны этой весной
7 пар джинс, которые будут актуальны этой весной
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Вода з лимоном для схуднення: користь і застосування
Вода з лимоном для схуднення: користь і застосування
Чем полезна клубника, а чем вредна?
Чем полезна клубника, а чем вредна?