Вячеслав Узелков разместил в сети недвусмысленный пост о разводе

Боксер опубликовал фото с детьми

Вячеслав Узелков Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Интерес к разводу знаменитого украинского боксера и тренера шоу "Зважені та щасливі" Вячеслава Узелкова с его супругой, также тренером "Зважених", Мариной Боржемской-Узелковой не утихает. После того, как Марина в своем Instagram объявила о разводе, детали расставания супругов до сих пор обсуждают в сети и СМИ.

Сейчас он публикует в сети фото бывшей жены, детей, а также недвусмысленные публикации о разводе. Этот раз не стал исключением. Узелков разместил фото с детьми – Оливией и Робертом, и лаконично подписал снимки "Зачем?", добавив множество скобок, означающих "грустную улыбку", а также хештеги "развод", "любовь", "семья", "счастье есть", "дети".

Вячеслав Узелков с дочерью Оливией Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Функцию комментирования фото Узелков отключил.

Вячеслав Узелков с сыном Робертом Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Ранее Боржемская-Узелкова рассказала всю историю их с Вячеслвом отношений, включая трудности с зачатием детей, выкидыши и то, как после инсульта она выхаживала мужа. Сейчас Марина с их с Вячеславом двумя детьми переехала в хрущевку к родителям. Вячеслав неоднократно заявлял о том, что в сети не знают всех деталей ситуации, чтобы осуждать его и писать негатив.

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