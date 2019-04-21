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Выборы-2019: как голосовали украинские звезды во втором туре

Смотрите, кто из звезд украинского шоу-биза уже проголосовал на выборах 21 апреля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Выборы-2019: как голосовали украинские звезды во втором туре
Выборы-2019: как голосовали украинские звезды во втором туре
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В воскресенье, 21 апреля, украинцам снова предстоит отдать голос в пользу своего нового президента. Сегодня проходит второй тур выборов главы государства, в котором уже успели принять участие многие знаменитости. В материале Сегодня. Lifestyle смотрите, кто из звезд украинского шоу-бизнеса поддержал своего кандидата на выборах 2019.

Одной из первых в вербное воскресенье проголосовала телеведущая Маша Ефросинина. В своем блоге она опубликовала фото, в подписи к которому рассказала, почему так важно пойти на выборы. "Я пойду и проголосую сердцем. Мне не безразлично! Хотя бы потому, чтобы завтра со спокойной совестью вернуться к важным делам... И вам советую!", – написала Мария.

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Еще одна украинская телеведущая Катя Осадчая отчиталась перед фолловерами, поделившись снимком с избирательного участка. Звезда опубликовала в Instagram селфи и призвала всех голосовать.

Катя Осадчая проголосовала на выборах / Скриншот instagram.kosadcha

Марафон фотографией с избирательного участка поддержал телеведущий Александр Педан. "Громадянський обов’язок виконано!", – написал он.

Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)

Его коллега Сергей Притула поделился с подписчиками вот таким фото. Шоумен голосовал сегодня на Закарпатье. "Вар'яти вже проголосували! А ви??!!", – подписал селфи ведущий.

Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

"Впервые в жизни проголосовала! Долго думала, надеюсь, что сделала все правильно. Горжусь собой!" – удивила поклонников участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская.

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Олег Винник отдал свой голос за нового украинского президента, находясь в Берлине. "Свій громадянський обов'язок перед країною виконав. Бажаю нам злагоди та миру. Вірю у світле майбутнє України.", – написал он в Instagram.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Екатерина Бужинская также опубликовала снимок, на котором позирует возле коробки с бюллетенями. "Громадянський обов’язок виконала! Боже! Бережи Україну", – подписала фото звезда.

Публикация от Катерина Бужинська (@buzhynska)

Алексей Потапенко (Потап) взял с собой на выборы сына Андрея. "За майбутнє", – коротко выразился продюсер.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Певица Джамала сняла короткое видео, в котором рассказала подписчикам, что идет голосовать вместе со своим супругом. "Будь котиком! Проголосуй!", – добавила мотивирующую надпись звезда.

Джамала проголосовала на выборах 2019 / Скриншот instagram/jamalajaaa

Телеведущий Юрий Горбунов похвастался вот такой фотографией с бюллетенем. ""Громадяньський обов‘язок – виконано!", – добавил муж Кати Осадчей.

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как во втором туре президентских выборов проголосовали Марина Порошенко и Елена Зеленская

В этом видео смотрите о самых странных программах кандидатов в президенты со всего мира:

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