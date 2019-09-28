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"Выгнали из страны": бывший муж Заворотнюк рассказал, как актриса чуть не попала за решетку

Бизнесмен Дмитрий Стрюков поделился подробностями совместной жизни со звездой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Актриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Во время проживания в США актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице, чуть было не угодила за решетку. По словам бывшего мужа звезды Дмитрия Стрюкова, Анастасия была арестована за подделку документов при сделках с недвижимостью.

С бизнесменом Дмитрием Стрюковым Анастасия Заворотнюк познакомилась, когда ловила попутку. Женатый мужчина сразу же влюбился в актрису и бросил свою семью ради нее. В браке у пары появилось двое детей – дочь Анна и сын Майкл.

В интервью Стрюков признался, что при первых родах звезда чуть не умерла. "У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При первых родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали", – поделился с журналистами Дмитрий.

Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков
Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Он также рассказал историю о том, как Заворотнюк выгнали из страны, пишет Стархит. Оказывается, когда супруги жили в США, Стрюков дал Заворотнюк деньги на бизнес, и та занялась недвижимостью. Вскоре полиция заподозрила Настю в махинациях и даже арестовала.

"Она сумела купить два дома: один в Лос-Анджелесе, другой в Чикаго. Но потом ее арестовали за подделку документов. Я сделал все, чтобы спасти Настю. При помощи своих адвокатов вытащил ее, но ей указали на дверь, то есть выгнали из страны", – говорит экс-супруг "няни Вики".

Напомним, что Анастасия Заворотнюк находится в больнице уже несколько недель. Недавно появилась информация, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" взяли под охрану и прооперировали.

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