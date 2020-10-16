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"Выговаривайтесь подругам и не нервничайте", – Алла Мазур об онкологии и борьбе с недугом

Сегодня, 13:31

Телеведущая вспомнила, как узнала о страшном диагнозе

В ноябре 2019 года стало известно, что Алла Мазур борется с онкологией. В недавнем интервью телеведущая призналась, что подумала, когда впервые узнала о диагнозе, а также дала несколько важных советов женщинам. Главный из них – меньше волноваться.

Алла Мазур снялась в фотосессии для номера журнала Marie Claire. В беседе она вспомнила, как восприняла новость о своей болезни. По словам Аллы, ей не было страшно, она старалась меньше думать о недуге и верить в лучшее.

Ведущая Алла Мазур
Ведущая Алла Мазур
Фото: marykay.marieclaire.ua

Одной из главных причин всех болезней у женщин Мазур считает волнение и переживания. Именно поэтому она советует дамам чаще заботиться о себе и своем спокойствии.

Ведущая Алла Мазур
Ведущая Алла Мазур
Фото: marykay.marieclaire.ua

"Сейчас думаю, что его рост (уплотнения в молочной железе – прим. Ред) спровоцировали стрессовые ситуации. Поэтому мой первый совет женщинам: защищайте себя от стресса. В нашей жизни его не избежать. Занимайтесь йогой, выговаривайтесь с подругами... все болезни действительно от нервов", – говорит Алла мазур.

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Говоря о раке телезвезда отметила, что множество женщин сталкиваются с реалиями медицины, когда врачей в нужный момент нет на месте, и пациент не может вовремя сдать анализ. В таком случае, говорит Мазур, нужно искать более опытных специалистов.

Алла добавила, что онкология – это не приговор, и главное – верить в лучшее.

Подробнее о болезни Аллы Мазур смотрите в сюжете:

Недавно Алла Мазур рассказала, как борется с раком и какие прогнозы дают врачи.

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рак телеведущая онкология Алла Мазур
Источник: marykay.marieclaire.ua
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