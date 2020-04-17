Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Выливает на себя ледяную воду: Руслана во время карантина удивляет соседей

Певица каждое утро устраивает тренировки на террасе дома

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:31

Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" продолжает показывать, как наши селебрити с пользой проводят время дома на карантине. Сегодня в рубрике "Звезда на карантине" – энергичная певица украинской эстрады Руслана.

Во время изоляции победительница "Евровидения" проводит время в своем загородном доме под Киевом. И сегодня она показала свои хоромы с собственными ветряками и солнечными коллекторами. На террасе Руслана каждое утро обливается холодной водой. Выливает на себя несколько ведер ледяной воды.

"Полностью закаляю свое тело, каждое утро. Здесь же я пою и танцую, соседи, любуются, они меня часто снимают и пытаются повторять дома то же", – говорит Руслана.

Вот такой аналог зарядки в прямом эфире только для своих. Кстати, вы заметили? 46-летняя певица в чрезвычайной физической форме, не удивительно, что ее соседи пытаются брать пример. Вот поселится такая фитнес-богиня рядом – и все, бросай пирожные и булки, берись за гантели.

Также о своем досуге во время карантина ранее рассказали Елена Кравец, Алина Гросу, Мишель Андраде, Юрий Ткач и другие украинские артисты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Месяц на карантине: как себя развлекает Регина Тодоренко Славе Каминской на карантине приходится запираться в комнате Привет из Америки: как Макс Барских проводит время на карантине
шоу-бизнес Руслана певица Карантин со звездой
Реклама

Новости партнеров

Леся Никитюк поделилась радостной новостью
Леся Никитюк поделилась радостной новостью
Комаровский ответил на вопрос, можно ли протирать руки водкой
Комаровский ответил на вопрос, можно ли протирать руки водкой
Наши знаменитости в начале своей звездной карьеры и сейчас
Наши знаменитости в начале своей звездной карьеры и сейчас
Комаровский рассказал, что будет делать в случае заражения COVID
Комаровский рассказал, что будет делать в случае заражения COVID

Популярные статьи

Вчера, 18:21Fun

Страстная пятница – 2020: главные приметы дня

Вчера, 16:05Fun

Страстная пятница-2020: что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:00Food

Салат с ананасами и куриной грудкой: три простых рецепта

Вчера, 12:48Events

С Чистым четвергом: яркие открытки и душевные поздравления

Вчера, 11:21Fun

Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушек

Вчера, 10:01Fun

Что нужно делать в Чистый четверг: главные правила

Вчера, 09:06Food

Как приготовить глазурь для кулича: ТОП-5 простых рецептов

15 апреляFun

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

15 апреляFun

Благодатный огонь: священник раскрыл тайну, как это происходит

15 апреляFun

Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздника

15 апреляFood

Рецепт пасхального кулича на литр молока

14 апреляEvents

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

14 апреляFood

Весенние салаты из рукколы: три вкусные идеи

14 апреляFood

Как покрасить яйца натуральными красителями: ТОП-5 способов

14 апреляШоу-бизнес

Екатерина Кухар изменила имидж на карантине: фото нового образа

14 апреляFun

Чистый четверг: главные приметы праздника

Новости партнеров

Салат
Салат "Одуванчик" с кукурузой: пошаговый рецепт
Заразившаяся COVID-19 Ольга Куриленко рассказала о лечении
Заразившаяся COVID-19 Ольга Куриленко рассказала о лечении
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Рецепт сахарной помадки, который пригодится не только на Пасху
Рецепт сахарной помадки, который пригодится не только на Пасху
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Классический кулич пасхальный, рецепт с фото
Классический кулич пасхальный, рецепт с фото
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт