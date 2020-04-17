Выливает на себя ледяную воду: Руслана во время карантина удивляет соседей

Певица каждое утро устраивает тренировки на террасе дома

Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" продолжает показывать, как наши селебрити с пользой проводят время дома на карантине. Сегодня в рубрике "Звезда на карантине" – энергичная певица украинской эстрады Руслана.

Во время изоляции победительница "Евровидения" проводит время в своем загородном доме под Киевом. И сегодня она показала свои хоромы с собственными ветряками и солнечными коллекторами. На террасе Руслана каждое утро обливается холодной водой. Выливает на себя несколько ведер ледяной воды.

"Полностью закаляю свое тело, каждое утро. Здесь же я пою и танцую, соседи, любуются, они меня часто снимают и пытаются повторять дома то же", – говорит Руслана.

Вот такой аналог зарядки в прямом эфире только для своих. Кстати, вы заметили? 46-летняя певица в чрезвычайной физической форме, не удивительно, что ее соседи пытаются брать пример. Вот поселится такая фитнес-богиня рядом – и все, бросай пирожные и булки, берись за гантели.

Также о своем досуге во время карантина ранее рассказали Елена Кравец, Алина Гросу, Мишель Андраде, Юрий Ткач и другие украинские артисты.

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