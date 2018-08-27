Выпускница: Вера Брежнева опубликовала фото со старшей дочерью

Поклонники отметили, что певица с дочерью очень похожи

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Известная певица Вера Брежнева, которая не так давно разместила редкие фото с младшей и старшей дочерьми, поделилась со своими подписчиками в Instagram новым селфи со старшей дочкой – Соней. Девушке уже 17 лет и у нее уже начался последний учебный год в школе. Об этом Вера сообщила в подписи к снимку в соцсети.

"Остается сказать словами из песни: В общем #МамаНеГорюй. Выпускной год школы. У нас уже начался. Сил всем нам", – подписала фото Вера.

Вера Брежнева с дочерью Фото: instagram.com/ververa

"Мамина доча!!!", "Вера, дочка ваша копия", "Даже и не поверишь,что на фото мама и дочка. Красотки!", "Одно лицо!!!! Как две сестры!!!!!", "Вы прекрасны, удачи Соне. Вера вы великолепны всегда", "Столько нежности в глазах вашей дочери, она продолжение вас...", – написали поклонники Веры в комментариях.

Напомним, Вера Брежнева показала шикарную фигуру в мини-шортах. Ранее певица рассказала о своих предпочтениях в косметике.