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Вырезают тыквы и переодеваются в монстров: как звезды шоу-бизнеса готовятся к Хэллоуину

Сегодня, 16:50

Смотрите подборку забавных видео от Потапа, NK, Хайди Клум и других селебритис

Украинские знаменитости готовятся к Хэллоуину! На этих выходных традиционно весь мир ожидает самую страшную ночь в году. И если из-за мировой пандемии коронавируса все мероприятия отменены, селебритис не перестают удивлять нас причудливыми образами дома.

Так, светская львица и телеведущая Светлана Вольнова перевоплотилась в настоящую мумию Клеопатры! Немного процесса она показала на своей странице в Instagram.

. , .... MUA @alisafunnn , style @martaholod . . . . #

(@diva_volnova)

А вот продюсер и исполнитель Потап и его жена певица NK уже не только подобрали себе образы, в которых будут праздновать в этом году Хэллоуин, но и сняли смешной и немного жуткий видеоролик.

Halloween @kamenskux #nk

Oleksii Potapenko (@realpotap)


Готовятся к будущему Хэллоуину и в Голливуде. Так, известная хэллоуинскими костюмами супермодель Хайди Клум свой новый образ пока не раскрыла. Однако Хайди заинтриговала нас вот таким видео в образе мертвой невесты.

Heidi Klum (@heidiklum)

А как собираетесь удивлять этой ночью вы? Несколько идей для крутых образов на Хэллоуин мы публиковали здесь.

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