"Ты что, выше меня?": Оля Полякова подколола Лесю Никитюк

И певица, и ведущая приняли участие в показе Андре Тана

Оля Полякова. Фото: пресс-служба

Недавно в Киеве стартовала Ukrainian Fashion Week. В Мыстецком Арсенале свои коллекции представили современные украинские модные дизайнеры. В том числе там прошел показ известного украинского дизайнера Андре Тана, в котором приняли участие ведущая Леся Никитюк и певица Оля Полякова.

На своей странице Оли в Instagram появилось фото, на котором она идет по подиуму под руку с Андре Таном и Лесей Никитюк: "Леська! Ти шо вища за мене???? Божечки, де ж такого мужика найти???? Андре Тан, это было как в Париже!", – в шутку написала певица.

Леся Никитюк, Андре Тан и Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Дівчата, ви чарівні)", "Ножки у обеих-обзавидуешься", "Девчонки, вы их еще не сравнивали?", "Девочки, вы роскошные и бомбезные", "Это намного круче и горячее, чем в Париже", "Какая разница кого как Бог наградил, главное, чтобы были счастливы", – написали подписчики Оли в комментариях к снимку.

Напомним, Оля Полякова показала фото с дочерью.

Ранее Оля Полякова "поставила на место" всех критиков своей дочери.