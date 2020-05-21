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"Вышиванку шили три месяца под молитвы": особенные истории и традиции украинских звезд

К Дню вышиванки артисты показала свои аутентичные образы

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:37

Сегодня, 21 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Для украинцев – это не просто элемент национальной одежды, а целая семейная реликвия, которая переходит из рук в руки. Представители украинского шоу-бизнеса в честь праздника поделились особенными историями своих вышиванок.

Артисты балета и по совместительству супружеская пара Александр Стоянов и Екатерина Кухар присоединились к инициативе нарядиться в вышиванку в знак праздника и единения страны. Примы балета рассказали о своих любимых вышитых сорочках, на какие события их чаще всего одевают и символах вышивки.

Артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Фото: пресс-служба

"Привлекаю теплые лучи солнца и весны, надев вышиванку на которой расположены цветы анютины глазки — они, как символ весны, поскольку зацветают на лугах одними из первых после таяния снега. У всех членов нашей семьи есть вышиванки, но мне кажется, что у меня их больше всего. Как-то на одном из фотопроектов я надевала старинную вышиванку, у меня был ретро образ в свадебном костюме. Надевала ее очень осторожно и чувствовала себя в ней по-особенному до мурашек", – делится Екатерина Кухар.

Украинская певица Злата Огневич рассказала Сегодня.Lifestyle, что в ее коллекции на ряду с дизайнерскими сорочками есть особая вышиванка, которую шили три месяца под молитвы.

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"Первая вышиванка у меня появилась, когда я впервые попала во Львов. Ей более 100 лет, великолепная ручная работа, родом из Полтавщины. Вторую мне подарили ко Дню рождения, ее вышивали в течении 3-х месяцев три мастерицы, при этом читая специальные молитвы, чтобы она меня защищала. Помимо старинных вишиванок, есть и дизайнерские. Кстати, в украинской культуре вышиванок существует более трехсот вариантов вышивки, где каждая из них расскажет Вам увлекательную историю!" – поделилась артистка.

Украинская певица Злата Огневич
Украинская певица Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Еще одна артистка Оля Полякова давно сделала элементы национальной символики частью своего концертного костюма. Так в 2015 году у Оли в рамках всеукраинского тура был наряд, состоящий из вышиванки ручной работы, датированный 150 летней давности, дополненный головным убором инкрустированный жемчугом, агатом и муранским стеклом.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: пресс-служба

Модель, блогер и актриса шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV Анна Гресь поделилась своим взглядом на то, насколько современной одеждой являются расшитые рубашки и платья, и показала свои любимые вышиванки.

Коллекция вышиванок модели и актрисы Анны Гресь
Фото: пресс-служба
Коллекция вышиванок модели и актрисы Анны Гресь
Фото: пресс-служба
Коллекция вышиванок модели и актрисы Анны Гресь
Фото: пресс-служба
Коллекция вышиванок модели и актрисы Анны Гресь
Фото: пресс-служба
Коллекция вышиванок модели и актрисы Анны Гресь
Фото: пресс-служба
Коллекция вышиванок модели и актрисы Анны Гресь
Фото: пресс-служба
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"Я очень люблю вышиванки! Это очень красиво, женственно, празднично, колоритно, в последнее время еще и модно! В моей любимой, голубой, я два лета подряд ходила регулярно, и всегда получала много комплиментов. Не только заграницей (была в ней в Португалии), но и у нас. Не считаю, что вышиванки нужно хранить для особого случая. Это как синдром отложенной жизни. А я создаю себе праздник тогда, когда сама этого хочу. Сколько той жизни? Не нужно откладывать, нужно жить сейчас и наслаждаться жизнью!", – делится Анна.

Телеведущий Юрий Горбунов: "Моя первая вышиванка была у меня еще в детском саду. У всех детей (а нас там много было). Как хорошо, когда традиции сохраняются".

Семья телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
Семья телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
Семья телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
Семья телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
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Екатерина Осадчая: "С Днем вышиванки, Вышиванка – наша гордость, наша история, наш генетический код. Рада, что наши национальные наряды и национальные мотивы популярны и далеко за пределами нашей страны".

"С праздником, Друзья!!! Хорошего дня! Вдохновение и Любви!" – написал музыкант и актер Сергей Бабкин.

Украинский музыкант Сергей Бабкин
Украинский музыкант Сергей Бабкин
Фото: instagram.com/babkin_official

"Я всегда увлекалась украинской культурой, особенно вышивкой. Ее любят и одевают во всем мире. А мы, украинцы, носим вышиванку с особой любовью и гордостью. Для каждого из нас это не просто одежда – это символ силы и красоты нашего народа. Это наша душа", – трогательно написала украинская певица Настя Каменских, прикрепив к праздничному посту фото в вышиванке.

Певица Настя Каменских
Певица Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

MONATIK также поделился архивами и показала фото с супругой Ириной пятилетней давности. Украинский исполнитель вместе с женой позирует в темных вышиванках: "Всех с днем вышиванки".

Певец MONATIK с супругой 5 лет назад
Певец MONATIK с супругой 5 лет назад
Фото: instagram.com/monatik_official

"Поздравляю с Днем вышиванки! Как Вам моя новая? Ее мне подарила волшебная фея Юлия Магдыч", – похвастался красочной обновкой украинский певец DZIDZIO.

Украинский певец DZIDZIO
Украинский певец DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

Напомним, что ко Всемирному Дню вышиванки новости "Сегодня" и телеканал "Украина" совместно с украинскими дизайнерами организовали артпроект ВышиванкаDAY.

Также к поздравлениям присоединились и украинские звезды, которые вместе с каналом "Украина 24" создали грандиозный онлайн-проект.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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