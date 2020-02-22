"Вышла бы замуж за тебя": Тину Кароль впечатлило выступление скандального David Axelrod на Нацотборе-2020

Артист полностью изменил постановку номера

Во время финала Национального отбора на "Евровидение-2020" выступил один из самых скандальных участников конкурса – украинский певец David Axelrod. Отметим, что экс-продюсер артиста Анжелика Буркина открыла скандальные детали сотрудничества с ним. В Facebook она опубликовала пост, написав, что на самом деле смена имени Владимира Ткаченко была вынужденной мерой в истории с кредиторами.

Но несмотря на все всплывшие скандалы вокруг его персоны, David Axelrod в финале Нацотбора смог удивить звездных судей – Тину Кароль, Виталия Дроздова и Андрея Данилко. Артист полностью сменил свой образ и постановку. Более того, Тина Кароль призналась, что после исполнения песни Horizon у нее возникло желание выйти замуж за певца. Ведь именно сегодня он пел по-особенному, романтично и с любовью.

"Я в шоке, как можно было так изменить постановку. Детализация костюмов, перевоплощение в глазах, в энергетике... Я бы вышла за тебя замуж. Это твое самое лучшее выступление за все годы творчества... Это невероятно за два дня изменить так номер! Я потрясена!" – эмоционально прокомментировала выступление Тина Кароль.

Смотрите выступление David Axelrod в финале Нацотбора на "Евровидение-2020":

Напомним, в 2020 году "Евровидение" будет проходить 12-14-16 мая в Роттердаме, Нидерланды. А пока букмекеры делают ставки на победителя международного конкурса. Украина резко потеряла позиции – смотрите турнирную таблицу.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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