Как современные украинки пишут новую историю женственности — об этом новая коллекционная книга Vogue

Новая книга посвящена талантливым украинкам

Нежные и сильные одновременно. Они вдохновляют и творят. Писательницы и художницы, правозащитницы и модельеры, актрисы и научные сотрудницы, предпринимательницы и спортсменки.

Украинские женщины представляют нашу страну в мире, а их мир представляет украинский Vogue в коллекционной антологии, посвященной нашим выдающимся соотечественницам.

Полистаем только несколько страниц. Певицы Джамала, Тина Кароль и София Ротару, актриса Милла Йовович, первая леди Елена Зеленская, топ-менеджер SCM Наталья Емченко, дзюдоистка Дарья Билодид.

"Украинки — самые красивые женщины в мире. Мы можем вдохновлять, мы умеем быть заботливым, мы умеем быть сильными" – говорит Тина Кароль.

Сюжет Виктории Дмитренко и Андрея Скорика Видео: Сегодня

Неожиданные образы и откровения. Украинский "Vogue" пишет свою историю женственности. Собственно, именно в этих стенах и возникла идея собрать особые истории известных украинок.

На это ушло полгода, рассказывают редакторы. Архивные работы дополняли новыми фотосессиями и интервью. Все истории, говорят, имеют свой стиль, а героини вдохновляют своим примером.

"Современная женщина может все, нет никаких ограничений. Как раз истории этих героинь, которые мы рассказываем в книге, они об этом" – говорит редактор отдела культуры Дарья Слободяник.

Свою историю демонстрирует и Тина Кароль, она на обложке книги. Съемки происходили в Нью-Йорке. Автор фото – известный фотограф Грег Суолс, которому позировали Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кэти Перри.

Vogue Фото: Vogue

Лучшие кадры, биография и цитаты из интервью. Всего 60 героинь. София Ротару, Милла Йовович, Джамала – известные артистки, писательницы, художницы, модели, балерины. Они размышляют о карьере и семье, публичности и о своем понимании счастья.

"Вглядывайтесь в глаза и находите там себя. И находите причины, чтобы идти дальше, главное – с широко открытым сердцем", – рекомендует Вера Брежнева.

Эта книга, говорят создатели, вдохновит и содержанием, и формой. И уверены – обязательно оставит след в истории.

Ранее мы писали, что alyona alyona снялась для Vogue.

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