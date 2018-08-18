Выжившая пассажирка Кузьмы Скрябина впервые заговорила: "Телом и мыслями отпустила"

Женщина опубликовала обращение на своей странице в Facebook

Кузьма Скрябин. Фото: Олена Божко

17 августа, в день рождения народного любимца Кузьмы Скрябина, многие коллеги и друзья артиста делились своими воспоминаниями о нем, а также рассказывали трогательные истории. Не смогла промолчать и бывшая арт-директор группы "Скрябін" Ольга Любченко, которая находилась в салоне внедорожника Кузьмы в момент смертельного ДТП. Женщина опубликовала обращение на своей странице в Facebook.

"Отпустила тебя давно... Телом, мыслями и душою... Что на небе не решено, то не может решится мною... Проводила в ночную тишь... Окончательно... Ты комета, Хвост которой коснулся крыш, но спасибо тебе за это... Если только себе не вру, (Ну а кто себе правду скажет?) Залатала в душе дыру, так что ниток не видно даже... Спасибо, что Ты был в моей жизни. С Днем Рождения, Андрей", – написала Любченко, приложив к своем посту фото в черном наряде.

Ольга Любченко также прикрепила к записи своей фото в черном наряде и с опущенной головой.

Напомним, что появился впечатляющий трейлер фильма "Город, в котором не ходят деньги" по повести Кузьмы Скрябина. Кроме этого, мы писали о Кузьме в воспоминаниях родных, друзей и коллег.