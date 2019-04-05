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"Я абсолютно доступна": Шарлиз Терон рассказала о своей личной жизни

Актриса отметила, что она свободна вот уже 10 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: AFP

Голливудсая актриса Шарлиз Терон, которой недавно приписывали роман с Брэдом Питтом, рассказала о том, что она совершенно свободна вот уже 10 лет! Об этом она сказала журналистам на церемонии CinemaCon Awards в Лас-Вегасе. Звезда появилась на красной дорожке со своим партнером по фильму "Та еще парочка" ("Авантюра") Сетом Рогеном. 

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: AFP

Естественно, журналисты задали актрисе вопрос о том, когда они смогут увидеть ее на светском мероприятии в компании возлюбленного, и Шарлиз очень искренне на него ответила.

"Я одна уже почти десять лет. Просто кто-то должен "вырастить" мне пару и подвести его ко мне познакомиться. Я ведь абсолютно доступна", – сказала Терон. Стоит отметить, что Шарлиз на мероприятии выглядела шикарно.

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: AFP

Напомним, ранее актриса Шарлиз Терон появилась на красной дорожке "Оскара" и просто шокировала своим внешним видом. Звезда кардинально сменила цвет волос. Шарлиз пришла не с привычными светлыми локонами. Актриса стала шатенкой. 

Смотрите видео о том, как сын Шарлиз Терон носит юбки:

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Источник: Сегодня
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