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"Я благодарен ей за все": Эдгар Каминский впервые прокомментировал развод со Славой

Эдгар Каминский подтвердил, что они со Славой расстались

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13
Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром
Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

На прошлой неделе стало известно, что Слава из "НЕАНГЕЛОВ" разводится с мужем Эдгаром Каминским. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Подольского районного суда города Киева. Заседание было назначено на 12 июня, однако было принято решение его перенести.

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До этого ни Слава, ни Эдгар открыто не комментировали тему развода. Поклонники понимали, что информация на сайте суда – не фейк, однако надеялись, что пара все же останется вместе. А сегодня, 12 июня, Эдгар Каминский впервые подтвердил, что они со Славой расстались. На своей странице в Instagram пластический хирург признался, что благодарен Славе за все.

"Я благодарен ей за всё. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то всё делается от души, от чистого сердца и ты не ждёшь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные. Первый раз я подал на развод в 2017 году. Спустя полгода, перед судебным процессом, дал себе второй шанс. Я всегда так делаю — даю второй шанс не другому человеку, сотруднику, другу или знакомому, а именно себе, ведь это моё решение, мой поступок и мой вывод. Второй шанс — это время для анализа первого решения и вывода. Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года — 2 года анализов, сравнений, выводов. Я принял решение, и оно связано только со Славой, с рядом фактов и обстоятельств. Ни с кем другим", – пишет Эдгар.⠀

Слава Каминская разводится с мужем
Слава Каминская разводится с мужем
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Кроме того, Каминский заявил, что настоящую причину их со Славой развода знают лишь самые близкие люди.

"Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Их не больше 20-ти человек. Они непубличные и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов", – продолжил Каминский.

Также Эдгар Каминский попросил не влезать в их семью и не давать советы: "Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится. Во что я верю? В счастье своих детей и их светлое будущее".

Напомним, накануне Слава тоже опубликовала ироничный пост, который, вероятно, касается развода.

Ранее мы также поделились историей любви Славы из "НЕАНГЕЛОВ" и Эдгара Каминского.

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