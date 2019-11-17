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"Я бы повторила": Любовь Успенская высказалась о концертах в Украине

Звезда выступила в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Любовь Успенская
Любовь Успенская
Фото: пресс-служба

На этой неделе завершился мини-тур Любови Успенской по Украине. Певица, которая травмировалась на съемках, дала по два концерта в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре, а после поделилась впечатлениями о гастролях.

Любовь Успенская анонсировала украиноязычную песню:

В ноябре 2019 года Любовь Успенская вернулась в Украину и впервые за несколько лет порадовала своих многочисленных поклонников долгожданными шоу. Концерты звезды, родившейся в украинской столице, прошли в четырех городах, где собрали полные залы.

На своей странице в Instagram Любовь Успенская рассказала, как прошли ее гастроли в Украине.

"Тур по Украине прошёл шикарно. Я бы повторила ;) Только уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя. Невероятно благодарная публика, которая дарила силы работать и работать, море улыбок, море аплодисментов. Чувствовалось, что истосковались по мне", – написала она в социальной сети.

Артистка отметила, что готова вернуться и снова выступить для украинской публики.

INSTAGRAM

"У меня вся семья пошла на Ваш концерт. Я с подругами в Киеве, мама и тетя с подругами в Харькове. Нас действительно всем Вас не хватало! Всю неделю перезваниваемся и обсуждаем, какие великолепные концерты, какая Вы умничка, какая программа и Костюмы, какие талантливые ребята с Вами были. Спасибо огромное за Ваш труд", – пишут благодарные фаны Успенской.

Напомним, что недавно мы рассказывали, кто из украинских звезд посетил концерт Любови Успенской в Киеве.

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