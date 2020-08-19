"Я бы взял Брэда Питта на роль психопата": интервью с режиссером Василием Москаленко

Как правильно испугать зрителя? Со стороны кажется, что жанр хоррор – это реки крови, монстры, "скримеры". Но это не так. Создание фильма ужасов – это в первую очередь наука о саспенсе, и глубокое понимание человеческой психологии

В следующем году в прокат выйдет первый украинский фильм про супергероев. Уже месяц режиссер Василий Москаленко вместе с большой командой трудятся над его созданием. "Apple-Man" – именно так называется фильм. Но ничего общего с "айфонами" и Стивом Джобсом он не имеет. Это комедийный боевик о супергерое "Человеке-яблоко", который является чем-то вроде украинского Дедпула.

"Apple-Man" – первый в мире фильм, который снимает робот, синхронизированный с виртуальным миром. Это технологию украинцы применили для производства полнометражной картины ранее, чем голливудские студии.

Удивительно, что началось все с короткометражки, которую Василий Москаленко снял на карантине в собственной спальне. Благодаря креативному подходу к сьемкам, фильм получил резонанс в соцсетях – и понравился самой Дженнифер Энистон. Корреспондентам сайта "Сегодня" для проекта Smart Talk удалось заглянуть за кулисы съемочной "кухни" и пообщаться с Василием Москаленко.

Видео: Сегодня

- Давай вернемся во времена карантина. Как вообще появилась идея создать короткометражку "Apple-Man"?

- Вспомним условия, в которых мы находились во время карантина. Разрешалось собираться не более двух человек, и строго рекомендовалось не покидать квартиру. Снять фильм в подобных обстоятельствах – это вызов. А вызов – это всегда интересно. Мы с оператором Владимиром Кратиновым проделали работу, в которой при обычных раскладах должно было быть задействовано несколько десятков человек. И хотя многие режиссеры снимали проекты на карантине, мы первые, кто замахнулся на жанр супергеройского кино. Именно поэтому новость и разлетелась в зарубежных СМИ: никто представить не мог, что подобный проект можно снять в комнате площадью 14 квадратных метров.

- Посмотрев трейлер "Apple-Man", мне показалось, что это стеб на известные голливудские блокбастеры типа "Человек-паук" и т.д.

- Слово "стеб" носит негативный оттенок. Фильм "Apple-Man" – это скорее комедийная аллюзия. Дань уважения MARVEL и DC Comics, чьи фильмы дали мне возможность придумать уникального персонажа.

- А почему такое название – "Apple-Man"? Первое, что приходит в голову – это "человек-IPhone".

- У каждого фильма – даже если это экспериментальная короткометражная комедия – должна быть сверх-идея. В случае с проектом "Apple-Man", это сражение правильного и неправильного питания в сознании человека. А яблоко – символ здорового правильного питания.

Что касается компании "Apple"… Если честно, на протяжении создания проекта я ни разу не думал, что фильм вызовет ассоциации с "айфонами" или "макбуками". У нас речь – о самом обычном яблоке. А название фильма "Человек-Яблоко" – это аллюзия на подобные проекты у Марвел, по типу "Человек-Муравей", "Женщина-кошка", "Человек-паук" и так далее.

- В общем, на карантине ты снял короткометражку, не выходя за пределы своей квартиры…

- Это было в моей спальне. Мы перевернули мою кровать, вытащили из комнаты всю мебель, а стены заклеили черной пленкой.

- Соседи не жаловались, что вы шумите?

- Один раз ночью у нас упал штатив, и это было очень громко. Думаю, соседи услышали. Но, никто не жаловался. А в принципе мы снимали все очень скромно и тихо.

- Сколько длились съемки?

- Снимали 8 дней. Вдвоем – вместе с оператором Владимиром Кратиновым.

- Читала, что бюджет короткого метра – 1 доллар. А костюмы, инвентарь, антураж? Это ведь тоже все стоит денег.

- Бюджета не было вообще. История про 1 доллар – это больше рекламный ход, так красивее звучит. Практически весь реквизит, который вы видите в фильме, находился в моей квартире. Кое-что я взял у друзей.

- "Меньше людей, больше яблок". Моя любимая фраза из вашей короткометражки. Чем она заканчивается?

- Все фильмы о супергероях заканчиваются победой супергероев. И наш "Apple-Man" – не исключение. Добро победило.

- А чем закончилась история с Дженнифер Энистон? Она лайкнула в Instagram пост с трейлером "Apple-Man". В ответ ты снял клип, где "человек-яблоко", то есть ты, предлагаешь Дженнифер главную роль в своем фильме. И как?

- Я связался с ее агентом, отправил свое видео. Ему понравилось, и он пообещал показать его Дженнифер. Но после этого он не писал, да и я не напоминал. Мне кажется это непрофессионально и навязчиво каждый день писать: "Дружище, ну что там, она посмотрела?".

- А почему решились снимать полноценный фильм про "Apple-Man" на 90 мин?

- Меня вдохновили отзывы о проекте. Когда видишь, что твой фильм вызывает у людей интерес и сопереживание, что зрители волнуются, хотят знать, чем все закончится – становится ясно, что нужно продолжение. Но снимать еще один короткий метр – это тупиковая история. Короткометражный фильм не имеет коммерческого потенциала, его нельзя запустить в широкий прокат в кинотеатрах. Нужен полный метр.

- Сколько героев в полном метре? В коротком ты же сам сыграл все 12 ролей.

- В полнометражном фильме я играю только одну роль. А всего у нас 14 основных персонажей, и пару десятков второстепенных.

- Как долго идут съемки, и когда твой фильм будет в прокате? Как считаешь, украинскому зрителю картина зайдет?

- Это невозможно предугадать. Я сделаю все, чтобы оправдать надежды людей, которым понравился короткометражный фильм. Но "зайдет" или нет – решать зрителям. Съемки идут почти месяц. Прокат мы планируем на ноябрь 2021 года.

- В прошлом году на фестивале WORLDFEST в США твой фильм "Синтетическая любовь" стал лучшим короткометражным фильмом в жанре хоррор. Вы получили PLATINUM REMI AWARD. Ранее такие же награды получали Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Почему именно хоррор? И как произошел этот переход от хоррора к комедийной аллюзии?

- Фильм "Синтетическая любовь" – это скорее триллер или черная комедия, а не хоррор. Но почему-то жюри фестиваля решили иначе, они изменили категорию… Честно говоря, я не фанат хорроров, но в данный момент это единственный жанр, который, сняв в Украине, можно продвинуть на международный рынок. Есть огромная аудитория, которая смотрит фильмы ужасов.

Мне одинаково интересно снимать как хорроры, так и супергеройское кино. Но если говорить о фильмах, которое я люблю – это добрые высокохудожественные фильмы. Мой любимый фильм – Forrest Gump. Наверное, это кино для меня – идеальное сочетание жанров. Тут и трагикомедия, и ромком, и драма, и магический реализм. Это, на самом деле, далеко от хорроров и комиксов.

- Ну, есть такие штуки, которые и актеры и режиссеры делают, чтобы заработать. А есть кино, в котором и режиссеры, и актеры раскрываются.

- Я вообще ничего не делаю, чтобы просто заработать. Мне всегда должно нравиться то, что я снимаю. Плюс, я должен понимать, что проект, над которым я работаю, дает мне профессиональный рост. Я не фанат хорроров, это правда. Но это очень любопытный жанр. Некоторые элементы этого жанра очень полезно освоить любому режиссеру. К примеру, это саспенс. Чтобы научится мастерски им владеть, нужно снять 2-3 жанровых фильма. Фильм ужасов – это наука, как правильно испугать зрителя. Со стороны кажется, что жанр хоррор – это реки крови, монстры, "скримеры". Но это не так. Создание фильма ужасов – это, в первую очередь, глубокое понимание человеческой психологии. Нужно знать, как вызвать у зрителя эмоцию страха – ведь он пришел в кинотеатр именно за этим. В целом, мне интересно экспериментировать с любыми жанрами. Наверное, единственный жанр, который мне пока как-то вообще не нравится – это подростковая комедия.

- Короткометражку "Apple-Man" ты снимал на английском. В украинском дубляже "человек-яблоко" говорит голосом Брэда Питта. Супергероя озвучил Андрей Твердак – официальный голос голливудского актера в украинском прокате. Полный метр будет озвучивать он же?

- Верно, короткий метр в украинском дубляже озвучивал Андрей Твердак. Но в оригинале мы снимаем на английском. И используем американских актеров – как в кадре, так и для озвучки. К примеру, над коротким метром работал Стивен Эштон Фрэнк. Он, кстати, озвучивал персонажей для MARVEL. Сейчас мы тоже будем привлекать американских актеров, один даже будет играть на площадке.

- То есть, фильм снимается больше на западную аудиторию? Повезете на фестивали в США и Европу.

- Повезем на фестивали по всему миру. Мы снимаем его на английском, дублировать будем на украинском. Но я хочу, чтобы этот фильм был одинаково понятен для всех – и в Украине, и в США, и в Китае.

- Украинский кинематограф в последнее время тоже показывает неплохие результаты. Я имею в виду картины, которые снимаются за бюджетные деньги. Что понравилось лично тебе? Что ты посмотрел с интересом?

- Честно говоря, я не эксперт в украинском кино. В последнее время я смотрю либо классику кинематографа, либо сугубо жанровые фильмы по тематике, с которой работаю.

- Что бы ты посоветовал смотреть начинающим кинематографистам?

Возможно, это странно прозвучит, но все крупнейшие блокбастеры – это классные учебники для режиссеров, сценаристов и продюсеров. Те же "Аватар", "Титаник"…Многие скажут: та ну, "Титаник" – это попса. Примитивная любовная история: кораблик утонул, и женщина плачет. Но это очень грамотно сделанный фильм. Он понятен каждому человеку, но при этом затрагивает многие серьезные проблемы, и имеет художественную глубину. Там очень все правильно сбалансировано.

Человеку, если он хочет заниматься режиссурой всерьез, важно смотреть фильмы, ставшие коммерческой классикой. У блокбастеров нужно учиться тому, как выстраивать историю, чтобы она была понятна зрителю. Если освоить это искусство, то можно рассказывать любые сюжеты – хоть про доказательство великой теоремы Ферма. Вы сможете донести мысль до зрителя, не заставив его скучать.

- Ну, мне кажется, информационное пространство сейчас настолько перенасыщено, что удивить чем-то зрителя очень сложно.

- То, что пространство перенасыщено информацией, для хорошего фильма не проблема. Люди его будут смотреть. Потому что хороших фильмов – единицы.

- Все мы так или иначе к чему-то стремимся. Какая у тебя мечта? Взять Оскар? Золотой глобус?

- Награды – это не самоцель. Безусловно, получить "Оскар" и "Глобус" – это невероятно круто, поскольку это значит, что профессионалы высочайшего уровня признали твою работу. Но в первую очередь, мне бы хотелось снять фильм, благодаря которому об украинском кинематографе заговорили бы во всем мире.

- Кого бы из голливудских актеров ты пригласил снятся в своем фильме? Все знают, условно, Брэда Питта, Анджелину Джоли. Но среди украинских актеров тоже много не менее талантливых, хоть и не таких популярных.

- Дело не в том, популярный актер или нет. А в том, соответствует ли он определенной роли. Позволяет ли ему актерский диапазон сыграть того или иного персонажа. Готов ли он меняться ради определенных задач. Так что выбор актера – это немного сложнее, чем просто решение по типу "О, Брэд Питт популярный, классный, я его возьму".

- Он же уже старый…

- Да ну… Он мужчина в самом расцвете сил. Легенды не стареют. И он потрясающий актер очень широкого диапазона. Но лично мне больше всего нравится, как он играет сумасшедших персонажей. Я бы взял его на роль психопата. А если говорить в целом – я бы, наверное, хотел поработать со всеми великими актерами современности.

Напомним, Оскар за лучший фильм в феврале 2020 года получил южнокорейский фильм "Паразиты":

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