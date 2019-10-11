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"Я была любовницей своего мужа": Оля Полякова раскрыла подробности личной жизни

Певица вспомнила начало отношений с супругом Вадимом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:49
Оля Полякова с мужем Вадимом
Оля Полякова с мужем Вадимом
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская певица, "Королева ночи" Оля Полякова в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", вспомнила начало отношений со своим супругом Вадимом Поляковым. Отметим, недавно Оля рассказала о проблемах мужа.

Не так давно Оля Полякова презентовала песню "Любовница", а теперь призналась, что не понаслышке знает, каково это – быть частью любовного треугольника.

"Да, я была любовницей своего мужа. Недолго, потому что он очень решительный, он не стал мучить ни одну, ни вторую,
понимаете, он этот круг прервал, и все. Но я пережила эту историю, я знаю, что это такое, я понимаю эту женщину, я понимаю ее горе, и треугольник – это неприятно, не то что неприятно, это трагическая ситуация, и я советую в нем не жить, я советую его прервать в какую-то сторону, или в одну, либо в другую", – делится артистка.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Полякова также рассказала, как они сейчас разделяют обязанности с мужем, а также отметила, что их семейная жизнь возможна лишь при таком раскладе.

"Он с детьми занимается, он у нас мама-папа. У него поздно появились дети, он очень сознательный с ними, он хороший отец, он хочет видеть, как они растут. Он очень много работал в своей жизни, он сегодня работает меньше намного, он занимается детьми, семьей. Так что у меня есть, мы поменялись местами немного, но если бы это было по-другому, это было бы невозможно, у меня уже не было бы семьи, понимаете? Только в таком виде это возможно", – признается Оля.

На вопрос, скучает ли певица за мужем во время гастролей, Полякова отвечает: "Во-первых, да, а во-вторых, честно, я даже отвыкаю, это страшно".

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что спит отдельно от мужа.

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