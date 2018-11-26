Ким Кардашьян призналась, что вышла замуж под наркотиками

Светская львица удивила признанием

Ким Кардашьян. Фото: Getty

Звезда реалити, мать троих детей Ким Кардашьян, которая поделилась трогательным фото Канье Уэста с дочерью, ошеломила признанием. Знаменитость рассказала, что все безумные поступки в жизни делала, будучи под наркотиками.

Разоткровенничалась Ким в одной из последних серий реалити-шоу "Семейство Кардашьян". По словам знаменитости, во время своего первого замужества с музыкальным продюсером Деймоном Томасом, когда Ким было всего 19, она шла к алтарю под экстази.

"Я была под экстази, когда в первый раз вышла замуж. Этот наркотик несколько раз сыграл со мной злую шутку. Сначала я вышла замуж под экстази, а потом записала домашнее секс-видео с Рэем Джеем, находясь под этим же запрещенным веществом. Все плохое в моей жизни случилось именно из-за наркотиков", – рассказала Кардашьян.

Ким Кардашьян и Рэй Джей Фото: Getty

Времена своей бурной молодости Кардашьян вспоминает с содроганием. Звезда отметила, что тогда ее поведение напоминало "затянувшийся подростковый период". Тем не менее, утверждает Ким, она по-прежнему любит веселиться, просто делает это в меру.

Напомним, месяц назад Ким Кардашьян показала, как выглядела в 90-е. На снимке Кардашьян всего 13 лет, но она уже с ярким макияжем.