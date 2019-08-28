"Я была в ужасе": Джей Ло рассказала о своей роли в фильме "Стриптизерши"

Актриса и певица призналась, что в своей роли было сложнее всего

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес, которая сделала мужу неожиданный подарок, рассказала в интервью Variety о нелегком съемочном процессе фильма "Стриптизерши", романе с Алексом Родригесом и двойных стандартах Голливуда.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес вышла на улицу с полотенцем на голове:

По словам актрисы, сыграть стриптизершу по имени Рамона оказалось для нее большим вызовом.

"Я была в ужасе. Я чувствовала себя так, будто меня застали за неприличным занятием. Я никогда не делала ничего подобного! Поднимаясь на сцену в образе танцовщицы, вы должны иметь определенное настроение. Нужно быть сильной и смелой. Заявляя себя рок-звездой, нужно смотреть на людей свысока, иначе ничего не получится. У стриптизерш все так же: они жесткие и непростые, уязвимые и травмированные. Рамона – потрясающий персонаж", - отметила Джей Ло.

Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Лопес добавила, что за долгие годы карьеры ей приходилось сталкиваться и с двойными стандартами и унижением. Нескольо голливудских режиссеров в свое время позволили себе оценить размеры ее ягодиц.

Впрочем во всем, что она делает, ее поддерживает ее жених Алекс Родригес, а она старается отвечать ему взаимностью.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес растрогала сеть выступлением со своей дочерью. В Instagram знаменитости появилось короткое видео, где Джей Ло и Эмма вместе исполняют один из хитов певицы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram