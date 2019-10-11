"Я чувствовала себя в ловушке": Деми Мур об изнасиловании по согласию матери

Актриса рассказала призналась, что чувствовала в этом свою вину

Деми Мур Фото: Getty Images

Голливудская актриса Деми Мур недавно шокировала признанием – по согласию матери в подростковом возрасте она была изнасилована старшим мужчиной. Более того, знаменитость даже назвала имя обидчика – Василия Думаса, который умер в 1997 году в возрасте 68 лет.

Подробнее об изнасиловании Деми Мур узнайте в сюжете:

Актриса также рассказала, что посетила ресторан Mirabelle, которым управлял Думас, вместе со своей матерью. Как сообщает The Mirror, вскоре он начал появляться в ее школе, а потом изнасиловал Деми. Сама актриса считает, что в случившемся есть доля ее вины, ведь она "вела себя как взрослая".

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Я знала, чего он хотел, и отстранилась. Я чувствовала себя в ловушке, я не хотела секса с ним. Но я чувствовала, что это была моя вина. Я чувствовала, что я вела себя как взрослая. Я никогда действительно не воспринимала себя как ребенка. Правда, я никогда не рассматривала этот эпизод из жизни как изнасилование. Я воспринимала это как неудачный секс и была смущена этим", – рассказала актриса, что чувствовала в тот момент.

Напомним, Деми Мур совсем скоро выпустит книгу под названием "Наизнанку". Перед продажей мемуаров в интернете появляются самые резонансные отрывки из ее автобиографии. В частности, Деми Мур раскрыла скандальные подробности супружеской жизни с Эштоном Кутчером.

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