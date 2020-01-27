Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Я чувствовала себя жертвой": Селена Гомес шокировала подробностями о романе с Бибером

Певица открыто рассказала о пережитом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Селена Гомес, Джастин Бибер
Селена Гомес, Джастин Бибер
Фото: Getty Images

Селена Гомес рассказала неожиданные подробности о романе с Джастином Бибером, который накануне признался, что болен. Певица впервые открыто прокомментировала их непостоянные отношения, длившиеся до 2018 года.

Смотрите в сюжете о разрыве Селены Гомес и Джастина Бибера:

В интервью для NPR Селена Гомес призналась, что в отношениях с Джастином Бибером чувствовала себя жертвой, но сейчас она перешагнула через прошлое и готова к новому этапу.

"Я не жалею ни о чем, потому что даже в болезненных моментах я нахожу что-то положительное. Именно такие вещи делают меня сильнее. Психология жертвы – это очень опасно. Я не хочу проявлять неуважение, но я действительно чувствовала себя жертвой, на которую направлено определенного рода насилие. Я имею в виду эмоциональное насилие. Мне пришлось долго осознавать произошедшее, только повзрослев, я поняла, что это было. Мне пришлось проанализировать те решения, которые я принимала. Я не хочу провести всю оставшуюся жизнь, обсуждая эти моменты. Но сейчас я говорю это и чувствую себя сильной, я горжусь собой. Я нашла способ преодолеть это все с максимальным милосердием", – рассказала артистка.

Добавим, что сам Бибер ранее признался в интервью, что плохо относился к своим возлюбленным и отталкивал от себя всех, кому он был дорог. Видимо, Селена оказалась в их числе.

Селена Гомес и Джастин Бибер встречались с 2010 по 2018 год. Пара несколько раз расходилась и возобновляла отношения. Во время "перерывов" Джастин закрутил роман с моделью Хейли Болдуин, а Гомес встречалась с певцом The Weeknd.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber

После окончательного расставания с Селеной в 2018 году Джастин поспешил объявить о помолвке с Хейли Болдуин. В сентябре пара узаконила свои отношения, а год спустя устроила роскошную свадьбу.

Ранее Селена Гомес поддержала жену Джастина Бибера.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Лана Дель Рей впервые появилась на публике со своим бойфрендом: фото Снова вместе: Джесси Джей и Ченнинг Татум появились на премии в Лос-Анджелесе Брэд Питт прокомментировал информацию о романе с Дженнифер Энистон
Джастин Бибер Селена Гомес романы звезд
Реклама

Новости партнеров

Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ленивые вареники как в детском саду
Ленивые вареники как в детском саду
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 11:44Техно

Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

25 январяEvents

Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что ни в коем случае нельзя делать

25 январяEvents

Новолуние 25 января 2020: действенные ритуалы

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

25 январяEvents

Поздравления с днем рождения Татьяны в прозе и стихах

25 январяEvents

Лучшие поздравления с Днем ангела Татьяны: красивые картинки и пожелания в прозе

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

25 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

24 январяТехно

Мольбы услышаны: Xiaomi внедрила долгожданную функцию

24 январяEvents

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака: что принесет Китайский Новый год

24 январяШоу-бизнес

Участница "Голос країни 10" Василиса Старшова обратилась к Владимиру Зеленскому

24 январяEvents

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

24 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

24 январяШоу-бизнес

Тина Кароль впервые рассказала о проблемах с наследством после смерти мужа

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат Граф - серьезный конкурент
Салат Граф - серьезный конкурент "селедке под шубой"
К праздничному столу и не только: Лаваш на сковороде с сыром
К праздничному столу и не только: Лаваш на сковороде с сыром
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
Похудение возможно и без физических упражнений
Похудение возможно и без физических упражнений
10 турецких актрис, которые покорят вас своей красотой
10 турецких актрис, которые покорят вас своей красотой