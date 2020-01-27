"Я чувствовала себя жертвой": Селена Гомес шокировала подробностями о романе с Бибером

Певица открыто рассказала о пережитом

Селена Гомес, Джастин Бибер Фото: Getty Images

Селена Гомес рассказала неожиданные подробности о романе с Джастином Бибером, который накануне признался, что болен. Певица впервые открыто прокомментировала их непостоянные отношения, длившиеся до 2018 года.

Смотрите в сюжете о разрыве Селены Гомес и Джастина Бибера:

В интервью для NPR Селена Гомес призналась, что в отношениях с Джастином Бибером чувствовала себя жертвой, но сейчас она перешагнула через прошлое и готова к новому этапу.

"Я не жалею ни о чем, потому что даже в болезненных моментах я нахожу что-то положительное. Именно такие вещи делают меня сильнее. Психология жертвы – это очень опасно. Я не хочу проявлять неуважение, но я действительно чувствовала себя жертвой, на которую направлено определенного рода насилие. Я имею в виду эмоциональное насилие. Мне пришлось долго осознавать произошедшее, только повзрослев, я поняла, что это было. Мне пришлось проанализировать те решения, которые я принимала. Я не хочу провести всю оставшуюся жизнь, обсуждая эти моменты. Но сейчас я говорю это и чувствую себя сильной, я горжусь собой. Я нашла способ преодолеть это все с максимальным милосердием", – рассказала артистка.

Добавим, что сам Бибер ранее признался в интервью, что плохо относился к своим возлюбленным и отталкивал от себя всех, кому он был дорог. Видимо, Селена оказалась в их числе.

Селена Гомес и Джастин Бибер встречались с 2010 по 2018 год. Пара несколько раз расходилась и возобновляла отношения. Во время "перерывов" Джастин закрутил роман с моделью Хейли Болдуин, а Гомес встречалась с певцом The Weeknd.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин Фото: instagram.com/haileybieber

После окончательного расставания с Селеной в 2018 году Джастин поспешил объявить о помолвке с Хейли Болдуин. В сентябре пара узаконила свои отношения, а год спустя устроила роскошную свадьбу.

Ранее Селена Гомес поддержала жену Джастина Бибера.

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