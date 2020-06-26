"Я должна была плакать": Вайнона Райдер рассказала, как Киану Ривз отказался оскорблять ее на съемках "Дракулы"

Актриса снова призналась в любви к своему коллеге

Знаменитая американская актриса Вайнона Райдер, которая решила защитить Джонни Деппа в его скандальном разводе, рассказала о нескольких резонансных случаях из своей актерской карьеры.

В новом интервью для Sunday Times Вайнона Райдер поделилась занятной историей со съемок "Дракулы", когда за нее заступился ее давний друг и коллега Киану Ривз. В фильме Фрэнсиса Форда Копполы актеры сыграли главные роли. В одной из сцен режиссер захотел, чтобы Вайнона Райдер больше плакала и поэтому попросил всех присутствующих коллег-мужчин, включая Киану Ривза, кричать на нее и ругаться.

Вайнона Райдер похвалила Киану Ривза Фото: Getty Images

Но Киану Ривз не стал этого делать, как и остальные коллеги – Энтони Хопкинс и Ричард Грант. Этот опыт лишь укрепил дружбу Вайноны Райдер и Киану Ривза. А благородство актеров заставило Вайнону прослезиться.

"Я люблю Киану. Мы отличные друзья. Я так по нему скучаю, и это тяжело, потому что он недалеко, просто там", – сказала Вайнона Райдер, указывая на окно.

Киану Ривз и Вайнона Райдер в фильме "Дракула", 1992 год Фото: Imdb.com

Интервью проходило в доме актрисы во время глобального карантина.

Что же до самого Фрэнсиса Форда Копполы, то он выступил с дополнительным объяснением заявления актрисы. Режиссер дал указания актерам в рамках самой сцены от лица их персонажей говорить ужасные вещи Вайноне Райдер, но никак не оскорблять ее.

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"Хотя я думаю, что Вайнона – замечательный актер, описанный ею инцидент не то, как это произошло, и крик или оскорбление людей – это не то, что я делаю как человек или как режиссер", – сказал Фрэнсис Форд Коппола журналу People.

Также Вайнона Райдер, которая стала звездой нашумевшего сериала "Очень странные дела", не умалчивает о закулисье Голливуда. По словам актрисы, она не раз получала гомофобные и антисемитские высказывания в свой адрес от режиссера Мела Гибсона.

"Мы были на одной шумной вечеринке с моим другом, а Мел Гибсон стоял рядом и курил сигару. И тут он сказал моему другу, который был геем: "Погоди, я что, могу заразиться СПИДом"? Затем кто-то затронул тему евреев и он сказал: "Так ты что, еще и от печей в лагерях спасся?", – рассказала Вайнона.

Это не первый случай, когда режиссера фильма "Храброе сердце" уличают в оскорбительных высказываниях.

Напомним, что несколько месяцев назад стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри переедут в дом Мела Гибсона.

Занятно, что Киану Ривз и Вайнона Райдер оказались женаты уже 28 лет. На самом деле все из-за того, что на съемки фильма "Дракула" в 1992 году был приглашен настоящий священник.

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