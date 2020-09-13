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"Я думала, что COVID – это миф": Камалия рассказала, как переносит коронавирус

Сегодня, 11:01

Певица пообщалась с поклонниками в прямом эфире

Накануне стало известно, что певица Камалия и вся ее семья заразились коронавирусом. Тесты дочерей артистки отрицательные, но у девочек есть симптомы болезни. А вот мама Камалии переносит недуг тяжелее всех – у нее воспаление легких.

В субботу, 12 сентября, Камалия вышла в прямой эфир на своей странице в Facebook и рассказала поклонникам, как себя чувствуют ее близкие и она сама.

Певица пожаловалась на сильные боли и ломоту в теле. При этом температура у нее начала спадать, насморка нет, а кашель становится слабее.

"Болит все тело, будто ударяет током, словно с тебя вытаскивают все вены и сухожилия, выкручивает мышцы. Лежать, сидеть, ходить – все больно", – сообщила Камалия.

Звезда отметила, что не верила в существование коронавируса – болезнь казалась ей мифом.

"Я думала, что COVID-19 – это миф придуманный. Что это идет экономический какой-то раздел. Очень непонятная болезнь, у всех протекает по-разному", – говорит исполнительница.

Врачи рекомендовали семье Камалии не лежать, а больше гулять на свежем воздухе, при этом исключить физическую нагрузку. Певица показала во время прямого эфира, как ее супруг занимается йогой во дворе своего дома.

Как коронавирус влияет на психологическое состояние, смотрите в сюжете:

Ранее украинская актриса Иванна Сахно рассказала, как болела COVID-19 в США.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Камалия певица коронавирус
Источник: facebook.com/kamaliya.zahoor
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