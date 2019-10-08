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"Я люблю ее. Мне все равно": Канье Уэст вспомнил начало романа с Ким Кардашьян

Пара начала встречаться в 2012 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Канье Уэст и Ким Кардашьян
Канье Уэст и Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Канье Уэст и Ким Кардашьян, которую уличили в использовании фотошопа, рассказали о начале их отношений в шоу E! True Hollywood Story. Как выяснилось, многие отговаривали Канье встречаться с Ким, так как она звезда реалити-шоу и может погубить его карьеру. Об этом пишет Е! News.

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Канье Уэст признался, что буквально с первой встречи будущая жена притягивала его, словно магнит.

"Каждый раз, когда я был рядом с ней или видел ее, это было магнитное притяжение", – вспоминает артист.

Кроме того, говоря о Ким, рэпер характеризует ее как хорошую, любящую и сильную. Однако стало известно, что Канье отговаривали встречаться с Ким. Об этом рассказала сама звезда реалити, растрогав поклонников своим спичем.

Ким Кардашьян с мужем Канье Уэстом
Ким Кардашьян с мужем Канье Уэстом
Фото: instagram.com/kimkardashian

"Все говорили ему: "Ты не можешь быть с ней. Она – звезда реалити. Она потопит твою карьеру", – вспоминает она. Однако Канье Уэст всегда стремился прислушиваться к своему сердцу и чувствам, а не ко мнению окружающих. "Он просто сказал: "Я люблю ее. Мне все равно", – рассказала Кардашьян.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году и воспитывают четверых детей. Троих из них недавно звездные супруги окрестили в Армении.

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