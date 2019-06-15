"Я люблю тебя, пап": цитаты знаменитостей об отцах
Узнайте, как выглядят отцы Настя Каменских, Потапа и других украинских звезд
16 июня украинцы празднуют День отца. Отметим, новый государственный праздник будет отмечаться в Украине в третье воскресенье июня, начиная с 2019 года. Накануне Дня отца Сегодня.Lifestyle решили поделиться фото знаменитостей с их отцами, а также трогательными словами в адрес главных мужчин в их жизни.
Настя Каменских
Уже второй год подряд 16 мая певица поздравляет папу с днем рождения на своей странице в Instagram. Отметим, в этом году Алексею Иосифовичу исполнилось 80 лет.
Потап
Увидеть фото с отцом на странице продюсера можно довольно редко. Известно, что Андрей Алексеевич – военный, на данный момент ему 63 года, и они с Потапом бесконечно похожи. Примечательно, что в семье Потапенко есть традиция: называть мальчиков, чередуя имена Андрей и Алексей.
Надя Дорофеева
В начале 2017 года отец певицы умер. Незадолго до этого Надя Дорофеева опубликовала фото с папой и написала: "Пап... я так люблю тебя". Однако не прошло и месяца, как артистка сообщила, что ее отца не стало. Надя Дорофеева поделилась архивным кадром и призналась, что ей очень тяжело пережить утрату.
Катя Осадчая
Популярная украинская телеведущая тоже уже по традиции 5 июня поздравляет отца Александра Владимировича с днем рождения. Катя Осадчая похожа на своего папу и сама признает, что не только внешне.
Виктория Смеюха
Недавно певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" показала поклонникам своего отца. Если верить, что схожесть девочки с папой обеспечивает ей хорошую судьбу, то в жизни Виктории однозначно должно быть много счастья! Артистка похожа на отца, по ее признанию, даже голосом.
Николай Тищенко
Отец Николая Тищенко и его тезка впервые появился на странице звездного сына в Instagram совсем недавно, однако невозможно не заметить, что Николай Петрович – очень стильный мужчина, а наряды сына и отца весьма похожи.
Джамала
Украинская певица не так часто видится с отцом Алимом Айяровичем, так как ее семья до сих пор живет в Крыму. Стоит отметить, что Джамала считает Крым – территорией Украины, и неоднократно публично заявляла об этом. На свадьбу дочери Алим Айярович приехал, и Джамала поделилась трогательным кадром с ним.
Сергей Притула
Отца телеведущего не стало 15 лет назад. Однако Притула часто вспоминает его. Так, в один из дней рождения папы шоумен показал забавные совместные кадры и посвятил ему трогательный пост.
Сергей Притула также рассказал, чему их с братом научил отец:
Напомним, в честь Дня отца Сегодня.Lifestyle поделились подборкой лучших фильмов о главном мужчине в жизни.
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