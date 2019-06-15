"Я люблю тебя, пап": цитаты знаменитостей об отцах

Узнайте, как выглядят отцы Настя Каменских, Потапа и других украинских звезд

День отца: украинские звезды со своими отцами Фото: instagram.com/jamalajaaa

16 июня украинцы празднуют День отца. Отметим, новый государственный праздник будет отмечаться в Украине в третье воскресенье июня, начиная с 2019 года. Накануне Дня отца Сегодня.Lifestyle решили поделиться фото знаменитостей с их отцами, а также трогательными словами в адрес главных мужчин в их жизни.

Настя Каменских

Уже второй год подряд 16 мая певица поздравляет папу с днем рождения на своей странице в Instagram. Отметим, в этом году Алексею Иосифовичу исполнилось 80 лет.

Папочка! Любимый! Я желаю тебе крепкого здоровья! Ты такой молодец у меня, я тобой очень горжусь! И бесконечно люблю!

Настя Каменских с родителями Фото: instagram.com/kamenskux

Потап

Увидеть фото с отцом на странице продюсера можно довольно редко. Известно, что Андрей Алексеевич – военный, на данный момент ему 63 года, и они с Потапом бесконечно похожи. Примечательно, что в семье Потапенко есть традиция: называть мальчиков, чередуя имена Андрей и Алексей.

Потап с папой и сыном Фото: instagram.com/realpotap

Потап, его отец Андрей и Позитив Фото: instagram.com/realpotap

Надя Дорофеева

В начале 2017 года отец певицы умер. Незадолго до этого Надя Дорофеева опубликовала фото с папой и написала: "Пап... я так люблю тебя". Однако не прошло и месяца, как артистка сообщила, что ее отца не стало. Надя Дорофеева поделилась архивным кадром и призналась, что ей очень тяжело пережить утрату.

Надя Дорофеева с отцом Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Па, я по тебе скучаю... Я так тебе за все благодарна... Это ты меня возил каждое утро в школу и забирал домой. Это ты занимался со мной с утра до вечера аранжировками и поисками песен. Это ты со мной ездил по всем вокальным конкурсам...

Архивное фото Нади Дорофеевой с папой Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Катя Осадчая

Популярная украинская телеведущая тоже уже по традиции 5 июня поздравляет отца Александра Владимировича с днем рождения. Катя Осадчая похожа на своего папу и сама признает, что не только внешне.

День рождения Папы, с детства это – первые дни каникул, пух тополя и много роз в ванной :) Сегодня это теплый семейный праздник и хороший повод всем вместе собраться. Мы похожи и по внешности, и по характеру, вижу цель, не вижу препятствий, это о нас :) Многая лета!!

Катя Осадчая с отцом Александром Фото: instagram.com/kosadcha

Виктория Смеюха

Недавно певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" показала поклонникам своего отца. Если верить, что схожесть девочки с папой обеспечивает ей хорошую судьбу, то в жизни Виктории однозначно должно быть много счастья! Артистка похожа на отца, по ее признанию, даже голосом.

Встречайте! Вашему вниманию редкий гость в моей ленте Папочка, которому я обязана низким голосом.

Виктория Смеюха с отцом Фото: instagram.com/vikanablack

Николай Тищенко

Отец Николая Тищенко и его тезка впервые появился на странице звездного сына в Instagram совсем недавно, однако невозможно не заметить, что Николай Петрович – очень стильный мужчина, а наряды сына и отца весьма похожи.

Наш уважаемый Николай Петрович! Папа.

Николай Тищенко с отцом Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Джамала

Украинская певица не так часто видится с отцом Алимом Айяровичем, так как ее семья до сих пор живет в Крыму. Стоит отметить, что Джамала считает Крым – территорией Украины, и неоднократно публично заявляла об этом. На свадьбу дочери Алим Айярович приехал, и Джамала поделилась трогательным кадром с ним.

Я люблю тебя, мой папа, больше чем можно себе представить...

Джамала с отцом Фото: instagram.com/jamalajaaa

Сергей Притула

Отца телеведущего не стало 15 лет назад. Однако Притула часто вспоминает его. Так, в один из дней рождения папы шоумен показал забавные совместные кадры и посвятил ему трогательный пост.

Сегодня отцу исполнилось бы 65! Была бы громкая забава в Тернополе, семья и друзья со всей страны, наверное бы и "Варьяты" выступали: И папа был бы очень счастлив, немного смущаясь от чрезмерного внимания и тая от объятий внуков.

Сергей Притула с отцом Фото: Facebook-страница Сергея Притулы

Сергей Притула также рассказал, чему их с братом научил отец:

Воспоминания и просмотр папок фотографий, которые фиксировали тот или иной миг нашего с братом счастливого детства под крылом того, кто научил главным принципам, которые мы сейчас передаем своим сыновьям: самое ценное, что есть в жизни – это ваше слово! Обещанное всегда нужно выполнять, если хотите, чтобы люди воспринимали вас серьезно. Мы, Притулы, никогда никому ничего не должны. Научитесь жить не залезая в долги!

Сергей Притула с папой и братом Фото: Facebook-страница Сергея Притулы

Напомним, в честь Дня отца Сегодня.Lifestyle поделились подборкой лучших фильмов о главном мужчине в жизни.

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