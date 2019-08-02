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"Я люблю тебя": в сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова

Российская ведущая во второй раз собирается замуж

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Фото: Instagram.com

Российская ведущая Ксения Собчак долго не комментировала свой роман с режиссером Константином Богомоловым. В прессе ходили разные слухи, но влюбленные не подтверждали информацию о своих отношениях.

Смотрите видео о том, как журналисты подсчитали доходы Ксении Собчак:

Первой о своих чувствах заговорила Ксения Собчак, записав любовное признание Константину в день его рождения. Теперь и сам Богомолов публично признался в любви. В след за любимой публичное признание сделал и сам Богомолов, написав под опубликованным видео: "Я тебя люблю". 

INSTAGRAM (@konbog75)

Более того, на телеграм-канале Dark Cosmo появилась информация от инсайдера о том, что влюбленные решили пожениться и готовятся к свадьбе в сентябре. 

"У нас очень жирнючий эксклюзив. Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь. Нам интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко и не превратится ли свадьба в иммерсивное шоу, например?" — говорится в сообщении. 

Напомним, ранее поклонники знаменитой телеведущей Ксении Собчак предположили, что знаменитость ждет второго ребенка. Повод для слухов и догадок послужило новое фото Собчак, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.

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