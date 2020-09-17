"Я могу вернуться к мытью окон": исполнитель роли Дарта Вейдера рассказал о кризисе в киноиндустрии

48-летний голливудский актер признался, что готов вернуться к прежней деятельности

Голливудская звезда Спенсер Уайлдинг, который знаменит по роли Дарта Вейдера в фильме "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", заявил, что хочет вернуться к своей прежней профессии. Так, Спенсер Уайлдинг, знаменитый и как профессиональный кикбоксер и боксер, намерен заняться мойкой окон, поскольку киноиндустрия переживает кризис. Ранее Спенсер Уайлдинг работал мойщиком окон на своей родине – Вэльсе. Отметим, что 17-летний звезда сериала "Очень странные дела" тоже начал работать официантом из-за кризиса.

Как передает Daily Star, Спенсер Уайлдинг сказал, что коронавирус "сломал" киноиндустрию и его работа как актера приостановлена.

Спенсер Уайлдинг рассказал о киноиндустрии во время пандемии Фото: Getty Images

"Если мне нужно немного поработать, я могу вернуться к мытью окон. Я не ставлю себя выше всего этого", – признался актер.

Спенсер Уайлдинг также отметил, что поработал бы швейцаром или вахтером в школе. Актер пошутил, что если бы он мог мыть окна как злодей из "Звездных войн", то просто применил бы суперсилу и они все были бы вмиг очищены.

У Спенсера Уайлдинга двое сыновей-подростков и взрослая дочь. Актер добавил, что намерен обеспечить их будущее, поэтому ему необходима работа.

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