"Я не хочу к ней приближаться"– экс-помощница Софии Ротару рассказала о тюремном сроке из-за певицы
Женщину обвинили в мошенничестве и приговорили к шести годам колонии
Бывшая помощница Ольга Коняхина, отсидевшая за мошенничество, вышла из тюрьмы. Женщина стала гостье программы "Звезды сошлись" на канале НТВ и рассказала, как сложилась ее жизнь после тюрьмы и общается ли сейчас она с Софией Ротару.
Экс-помощница за спиной певицы договаривалась о выступлениях, а предоплату забирала себе. Так ей удалось заработать около семи миллионов рублей. Когда о махинациях стало известно, Ольга Коняхину получила шесть лет тюрьмы за мошенничество. Женщина не отсидела полный срок. Спустя три года ее отпустила за хорошее поведение.
Бывшая помощница призналась, что после тюрьмы жизнь ее не складывается. Друзья от нее отвернулись, на работе не все гладко. Сейчас она сотрудничает с исполнительницей шансона, но из-за коронавируса все концерты отменяются. Не поддерживает отношений Ольга и с певицей Софией Ротару.
"Я не хочу к ней приближаться. Вы мне сейчас напомнили, как в колонии идешь в столовую, а сбоку кто-нибудь говорит: "Ну тебе Ротару посылочки-то присылает?" – призналась бывшая помощница.
Ранее мы публиковали, как София Ротару выглядела в молодости.
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