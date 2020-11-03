Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Я не хочу к ней приближаться"– экс-помощница Софии Ротару рассказала о тюремном сроке из-за певицы

Сегодня, 14:57

Женщину обвинили в мошенничестве и приговорили к шести годам колонии

Бывшая помощница Ольга Коняхина, отсидевшая за мошенничество, вышла из тюрьмы. Женщина стала гостье программы "Звезды сошлись" на канале НТВ и рассказала, как сложилась ее жизнь после тюрьмы и общается ли сейчас она с Софией Ротару.

Экс-помощница за спиной певицы договаривалась о выступлениях, а предоплату забирала себе. Так ей удалось заработать около семи миллионов рублей. Когда о махинациях стало известно, Ольга Коняхину получила шесть лет тюрьмы за мошенничество. Женщина не отсидела полный срок. Спустя три года ее отпустила за хорошее поведение.

Бывшая помощница Ольга Коняхина
Бывшая помощница Ольга Коняхина
Фото: Скриншот из YouTube

Бывшая помощница призналась, что после тюрьмы жизнь ее не складывается. Друзья от нее отвернулись, на работе не все гладко. Сейчас она сотрудничает с исполнительницей шансона, но из-за коронавируса все концерты отменяются. Не поддерживает отношений Ольга и с певицей Софией Ротару.

"Я не хочу к ней приближаться. Вы мне сейчас напомнили, как в колонии идешь в столовую, а сбоку кто-нибудь говорит: "Ну тебе Ротару посылочки-то присылает?" – призналась бывшая помощница.

Ранее мы публиковали, как София Ротару выглядела в молодости.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Из списка Forbes: с кем встречается 19-летняя внучка Софии Ротару "Вечная любовь": София Ротару показала архивное фото с мужем в годовщину их свадьбы Сын Софии Ротару показал трогательное фото родителей: "Люблю эту фотографию"
мошенничество певица София Ротару коняхина
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Food

Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 3 ноября: Овна ждет чудесный день, а Тельцы будут заводилами

Вчера, 18:23Шоу-бизнес

"Он сидел в тюрьме": Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына

Вчера, 16:45Шоу-бизнес

"Была Алентова, а стала...": как изменилась 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит"

Вчера, 16:30Fun

Кот пропал на три дня, а затем вернулся домой весь в долгах (фото)

Вчера, 12:27Шоу-бизнес

Потап впервые раскрыл причину распада "Время и Стекло": что будет делать Дорофеева

Вчера, 11:53Events

Выходные дни и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 11:40Шоу-бизнес

"Это была не жизнь": супруга Шона Коннери призналась, что актер страдал от слабоумия

Вчера, 10:46Афиша

Продолжение "Короны" и "Мандалорца": ТОП-5 сериалов ноября

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

1 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль заявила, что не против забеременеть как можно скорее

1 ноябряШоу-бизнес

Известна причина смерти Шона Коннери. Семья актера рассказала о его последних днях жизни

1 ноябряШоу-бизнес

"Он ушел, а я осталась": alyona alyona впервые рассказала о тяжелом разрыве с бойфрендом

1 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака

1 ноябряEvents

1 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 1 ноября: Скорпион будет звездой, а Стрельцу нужно держать рот на замке

Новости партнеров

Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Бесстрашная Дорофеева снялась в одном нижнем белье
Бесстрашная Дорофеева снялась в одном нижнем белье
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Тренды осени 2020 сегмента “люкс” и их доступные альтернативы
Тренды осени 2020 сегмента “люкс” и их доступные альтернативы
Ідеальний сніданок: як приготувати гарячі супербутерброди
Ідеальний сніданок: як приготувати гарячі супербутерброди
10 актрис, которые слышат критику в адрес своей внешности
10 актрис, которые слышат критику в адрес своей внешности
31-летняя певица Яна Соломко изменилась до неузнаваемости
31-летняя певица Яна Соломко изменилась до неузнаваемости

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять