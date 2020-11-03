"Я не хочу к ней приближаться"– экс-помощница Софии Ротару рассказала о тюремном сроке из-за певицы

Женщину обвинили в мошенничестве и приговорили к шести годам колонии

Бывшая помощница Ольга Коняхина, отсидевшая за мошенничество, вышла из тюрьмы. Женщина стала гостье программы "Звезды сошлись" на канале НТВ и рассказала, как сложилась ее жизнь после тюрьмы и общается ли сейчас она с Софией Ротару.



Экс-помощница за спиной певицы договаривалась о выступлениях, а предоплату забирала себе. Так ей удалось заработать около семи миллионов рублей. Когда о махинациях стало известно, Ольга Коняхину получила шесть лет тюрьмы за мошенничество. Женщина не отсидела полный срок. Спустя три года ее отпустила за хорошее поведение.

Бывшая помощница Ольга Коняхина Фото: Скриншот из YouTube

Бывшая помощница призналась, что после тюрьмы жизнь ее не складывается. Друзья от нее отвернулись, на работе не все гладко. Сейчас она сотрудничает с исполнительницей шансона, но из-за коронавируса все концерты отменяются. Не поддерживает отношений Ольга и с певицей Софией Ротару.



"Я не хочу к ней приближаться. Вы мне сейчас напомнили, как в колонии идешь в столовую, а сбоку кто-нибудь говорит: "Ну тебе Ротару посылочки-то присылает?" – призналась бывшая помощница.

Ранее мы публиковали, как София Ротару выглядела в молодости.

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