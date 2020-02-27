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"Я не на карантине": Джеки Чан прокомментировал слухи о своем заражении коронавирусом

Актер сделал официальное заявление

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:51

На днях в испанской прессе появилась ложная информацию о том, что известный гонконгский актер Джеки Чан попал в больницу с подозрением на коронавирус. Сам же знаменитость уже официально прокомментировал слухи и заверил поклонников, что чувствует себя прекрасно.

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На своей странице в Instagram актер опубликовал пост, в котором успокоил фанатов – он не находится на карантине. Более того, с ним все в порядке и беспокоиться нет причин.

"Спасибо каждому за заботу! Я в полном порядке и абсолютно здоров. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я не на карантине. Надеюсь, что каждый остается также здоровым и в безопасности", – заверил Джеки Чан.

Отметим, Джеки Чан всерьез обеспокоен эпидемией коронавирусной инфекции. Более того, ранее знаменитый актер заявил о готовности заплатить крупную сумму – 1 миллион юаней (более 142 тысяч долларов) тем, кому удастся изобрести лекарство от смертельного вируса.

Продюсеры фильма "Миссия невыполнима-7" отменили съемки в Венеции из-за коронавируса:

Ранее мы также писали, что "Евровидение-2020" оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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