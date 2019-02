"Я не поеду за реваншем": Сергей Лазарев прокомментировал участие в "Евровидении 2019"

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении" во второй раз. Об этом артист сообщил в ночь с 7 на 8 февраля на своей странице в Instagram. Отметим, ранее публика активно обсуждала вероятное участие Лазарева в песенном конкурсе, но официального подтверждения не было.

Теперь Сергей Лазарев в интервью изданию "Россия 24" признался, зачем будет участвовать в "Евровидении" во второй раз и чего ждет от конкурса. По словам артиста, он примет участие в "Евровидении 2019" не для реванша, а для того, чтобы представить публике свою музыку и яркое шоу.

"Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели. Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать — нет. Нет, здесь — про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене "Евровидения", – сообщил певец.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

К слову, Сергей Лазарев принимал участие в "Евровидении 2016", но тогда победу одержала украинская певица Джамала с чувственной песней "1944", второе место у Австралии. Представитель России Сергей Лазарев занял третью строчку с песней "You are the only one".

Пока страны-участники "Евровидения 2019" одна за другой оглашают своих представителей, в Украине стартует Нацотбор. Так, уже завтра, 9 февраля, станут известны первые финалисты. Второй полуфинал состоится 16 февраля, а финал, где определится представитель Украины на "Евровидении 2019", - 23 февраля. Ознакомиться с участниками первого полуфинала Нацотбора и их песнями можно в нашем обзоре.

