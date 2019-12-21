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"Я обладаю плохим синдромом": ONUKA призналась, как реагирует на комментарии хейтеров

Певица зацикливается на плохих комментариях, а хорошие не читает

ONUKA Фото: Иван Марчук

Лидер украинской группы ONUKA Ната Жижченко в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle призналась, что не читает никаких комментариев в социальных сетях. Причиной тому – зацикленность на негативных комментариях.

Смотрите эксклюзивное интервью с лидером группы ONUKA Натой Жижченко:

Так, исполнительница рассказала, что комментарии поклонников читают ее сотрудники – пиарщики. Сама же Ната Жижченко читает отзывы подписчиков в первые 30 минут после публикации клипа или песни.

"К сожалению, я обладаю плохим синдромом – совсем не воспринимаю хорошие комментарии, но очень сильно зацикливаюсь на плохих. Поэтому комментарии я вообще не читаю... В первые 30 минут после выпуска сингла я могу просмотреть общую тенденцию на YouTube-канале, а потом уже эту участь перекладываю на пиарщиков. Бывают весьма искренние и глубокие отзывы. Это приятно и спасает меня от депрессивных ощущений. Я часто сомневаюсь и в себе, и в том, что я делаю. Вообще, сомневаться – моя константа", – призналась певица.

Украинская певица Ната Жижченко Фото: Иван Марчук

Также Ната Жижченко призналась, что она различает конструктивную критику от чистого хейта, поэтому время от времени прислушивается к замечаниям со стороны.

"Если я вижу чистый хейт, не обращаю на это внимание. Просто жаль, что в современном обществе негативный комментарий – инструмент для проявления своей личности и самоутверждения, самореализации. К конструктивной критике я прислушиваюсь, беру во внимание замечания касательно моего выступления", – подытожила ONUKA.

Также Ната Жижченко показала, как давала первое интервью в 9 лет.

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