"Я отдал кино все, что у меня было": Квентин Тарантино сделал громкое заявление

Режиссер заявил, что видит себя в другой сфере

Квентин Тарантино Фото: Getty Images

Скоро на широкие экраны выйдет девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который показали на Каннском кинофестивале. Однако эта картина может стать предпоследней в карьере известного режиссера. О своих планах Квентин Тарантино рассказал в интервью австралийскому GQ.

Узнайте подробности личной жизни Квентина Тарантино:

"В том, что касается художественных фильмов, я себя изжил", – заявил 56-летний режиссер. На "пенсию" Квентин Тарантино пока не собирается: "Я представляю себя пишущим книги или сценарий к театральной постановке, поэтому я все равно буду творить. Я отдал кино все, что у меня было".

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Тарантино также отметил, что, если фильм "Однажды в Голливуде" тепло примут зрители, то он, скорее всего, остановится на девяти фильмах. "Возможно, я закончу прямо сейчас. Пока я на самом пике. Посмотрим", – сказал он.

Напомним, режиссер Квентин Тарантино впервые женился. 55-летний кинематографист женился на 35-летней Даниэлле Пик – израильской певице и модели.

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