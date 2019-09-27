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"Я пережила один из самых страшных моментов": Селена Гомес о борьбе с депрессией

Певица откровенно заговорила о внутренних переживаниях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Селена Гомес
Селена Гомес
Фото: instagram.com/selenagomez

Американская певица Селена Гомес, которая перестала общаться со своей подругой и донором почки, впервые откровенно заговорила о своих психологических проблемах и затяжной депрессии, с которой звезда боролась на протяжении года.

Также ранее стало известно, что у Селены Гомес обострились проблемы со здоровьем. Детали в сюжете:

На торжественном мероприятии в честь ежегодной премии McLean Award (награда тем, кто повысил общественную осведомленность о психическом здоровье), Селена Гомес заявила, что ее депрессия и панические атаки связаны с развитием волчанки. Она призналась, что прошлый год был одним из самых сложных в ее жизни.

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"Лучше говорить правду. Прошлый год принес мне много моральных страданий, негативных эмоций. Я не могла улыбаться, держать себя в норме. Мне казалось, что вся боль и все тревоги нахлынули на меня разом. Я пережила один из самых страшных моментов своей жизни", – цитирует слова Гомес издание The Daily Mail.

INSTAGRAM (@selenagomez)

Ровно год назад Гомес поняла, что не в силах справиться с эмоциональными проблемами самостоятельно, поэтому обратилась за помощью к специалистам.

"Я узнала, почему много лет страдала от тревоги и депрессии. Сейчас, после года работы над собой, чувствую себя гораздо лучше и счастливее. Контролирую свои мысли и эмоции больше, чем когда-либо раньше… Делиться своим опытом борьбы с депрессией и тревогой нелегко, но правильно. У меня был страх, что меня не поймут и осудят. Мне было дано много из того, что может сделать жизнь прекрасной, но иногда и я борюсь с тяжелыми мыслями и чувствами. От этого не становлюсь слабее. Всем людям иногда нужна помощь. И мы нужны друг другу",— подытожила Селена.

Напомним, весной 2019 года у Селены Гомес обострились проблемы с почками, и она может вернуться в клинику на продолжительное лечение.

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Источник: The Daily Mail
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