"Я подам на вас в суд": Анатолий Анатолич рассказал о скандале с МАУ

Украинский ведущий и шоумен намерен судиться с авиакомпанией

Анатолий Анатолич подает в суд на МАУ Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Известный украинский ведущий и шоумен Анатолий Анатолич подает в суд на МАУ. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети. После того, как знаменитость не смог попасть на самолет украинской компании в Молдове, ведущий "Зе Интервьюер" опубликовал пост, в котором подробно рассказал о случившемся.

Смотрите видео о самых громких звездных авиаскандалах:

Так, по словам Анатолия, у него на руках был билет из Молдовы в Украину, однако вылететь в Киев он не смог. "Сегодня например я с билетом на руках уже не смог попасть в самолет, потому что мой билет оказался не в приоритете перед группой пассажиров которые летят с пересадкой", – рассказал шоумен.

Анатолий Анатолич подает в суд на МАУ / Фото: instagram/anatoliyanatolich

Он добавил, что подобное случается уже не в первый раз. "Это третий случай когда я с билетом этой шарашкиной конторы оказываюсь в подобной ситуации. Первый раз, когда я летел в Днепр пару лет назад, вести одно важное мероприятие, меня все же посадили в самолет по звонку. В итоге я летел на месте для стюардессы. Второй раз когда я попал в "перепродажу" мне повезло, и два человека не попали на рейс, и мне чудом досталось место в самолете. И вот третий раз не повезло", – поделился Анатолий Анатолич.

Возмущенный ведущий сообщил о своем намерении подавать в суд на МАУ. Он считает, что в компания, в которой работают не профессионалы, не имеет права существовать. "Искренне желаю вам скорее закрыться и не позорить имя моей страны. И да, я подам на вас в суд. И даже готов потратить на это деньги и время", – подытожил Анатолич.

В компании пока не отреагировали на заявление звезды.

Напомним, что ранее в скандал с МАУ угодила певица MARUV. Багаж победительницы Нацотбора дважды взламывали в "Борисполе" в марте и апреле. Тогда сотрудники авиакомпании заявили, что не несут ответственности за вещи MARUV и предложили артистке обратиться в полицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram