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"Я потеряла деньги": Маша Ефросинина рассказала, как Оля Полякова сорвала ей съемку

Сегодня, 13:41

Певица в последний момент отказалась от интервью

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно раскрыла всю правду об отношениях с мужем, рассказала, как певица Оля Полякова подвела ее и не пришла на согласованное интервью. Из-за этого звезда потеряла деньги.

Об этом Ефросинина рассказала в интервью программы "Ходят слухи", которая выходит на YouTube Рамины Эсхакзай. Менеджер Оли Поляковой в последний момент сообщил команде Маши, что певица не готова ехать на интервью. Телеведущая потеряла деньги, которые были потрачены на оплату аренды локации и зарплату операторам.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: телеканал "Украина"

"Записали гостя. Сидим, ждем. Смотрю, наш продюсер – белого цвета, вот такие шары выкатываются, и она начинает носиться. Я чувствую, что у нас ж*па. Мы заканчиваем интервью, провожаем гостя и я слышу, как она долго с кем-то разговаривает и кричит. В итоге выясняется, что продюсер разговаривала с менеджером Поляковой и Оля ему сказала, что не готова ехать на интервью. Затем мы все свернули, я потеряла деньги – я плачу за локации, плачу операторам", – вспомнила Ефросинина.

Смотрите в сюжете, чем на карантине занимается Маша Ефросинина:

Она добавила, что обычно после таких ситуаций Маша прекращает общаться с людьми, но просто нужно знать Олю: "Но это Оля. Ее надо знать. Это человек – пахарь. И все, чем она компенсирует себе эту пахоту – это перепады настроения. Я их видела. Это случился тот самый вариант. Если бы это был кто-то другой, я бы позвонила и эти отношения закончила навсегда".

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Отметим, что во время карантина Полякова пригласила Ефросинину в свое шоу в прямом эфире и Машу это весьма удивило. Но теперь Оля попросила прощения у телеведущей за тот случай и теперь они планируют новое интервью.

Ранее мы также писали, что Маша Ефросинина заговорила о третьем ребенке.

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