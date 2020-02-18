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"Я просто сходил с ума": Джастин Бибер рассказал подробности разрыва с Селеной Гомес

Певец признался, что чувствовал себя разбитым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:53
Селена Гомес, Джастин Бибер
Селена Гомес, Джастин Бибер
Фото: Getty Images

Известный певец Джастин Бибер, который выпустил новый альбом, вспомнил о своих чувствах после расставания с Селеной Гомес и о поддержке Хейли Бибер.

У Джастина Бибера обнаружили болезнь Лайма:

Джастин заявил, что после расставания с Селеной ему было очень больно. Об этом он рассказал в интервью Зейну Лоу для Apple Music.

"Мне просто было больно из-за моих предыдущих отношений. Я чувствовал нежелание извинить меня. Мы были очень обижены друг на друга, и меня это мучило. Я просто сходил с ума, был абсолютно безрассудным", – вспомнил певец, что чувствовал тогда.

Прошло несколько месяцев после этого разрыва и исполнитель закрутил роман с моделью Хейли Болдуин. Именно она помогла ему справиться с депрессией.

Джастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер
Фото: instagram.com/justinbieber

"Я всегда испытывал уважение и поддержку от нее. Я рассказал ей обо всем перед туром, когда мы проводили много времени вместе. Признался, что мне все еще очень больно, что все еще пытаюсь найти свой путь и не готов давать обещаний... Я просто не хотел говорить что-то, а потом делать наоборот. Поступал так в прошлом. Поэтому я просто был честен с ней. Говорил: "Я сейчас не в том состоянии, чтобы быть верным". Мне хотелось быть с Хейли, но тогда я не мог ей полностью отдаться", – отметил музыкант.

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Отметим, что Джастин Бибер и Селена Гомес начали встречаться в 2011 году. Их отношения длились 7 лет и в 2018 году стало известно, что Бибер и Гомес расстались.

Напомним, ранее супруга американского певца Джастина Бибера Хейли Болдуин впервые прокомментировала выпуск новых песен бывшей возлюбленной своего мужа – Селены Гомес.

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