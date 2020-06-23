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"Я расплакалась, когда надела свадебное платье": Даша Квиткова трогательно о предстоящем торжестве

Свадебное мероприятие Никиты Добрынина и Даши Квитковой запланировано на 12 августа

20 мая герой романтического шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин официально женился на победительнице проекта Дарье Квитковой. Из-за карантина влюбленные были вынуждены перенести свадьбу на 12 августа, чтобы все гости смогли разделить с ними праздник. А вот роспись состоялась, как и планировалось, в мае.

Отметим, что это первый случай, когда у участников проекта "Холостяк" сложились отношения и победительница вышла замуж за главного героя. К тому же, поклонники пары просто их обожают.

Специально для спецпроекта Сегодня.Lifestyle MARRY ME IN 2020! Даша Квиткова рассказала, как будет проходить ее самый счастливый день, кто будет петь на их с Никитой свадьбе, а также во сколько нынче обойдется молодоженам торжество в условиях эпидемии COVID-19.

Даша Квиткова Фото: Роман Горбун, Сегодня

О переносе свадьбы с мая на август

Когда карантин продлили первый раз (до 11 мая) мы с Никитой поняли, что свадьбу нужно переносить. Мы, наверное, распереживались из-за наших гостей, потому что все еще были бы немного напуганы, непонятно, как нужно было бы общаться, как приходить вообще на свадьбу. Мы не хотели, чтобы гости побыли 5 минут и ушли домой в масках. Поэтому решили искать альтернативную дату, и, таким образом, ею стало 12 августа. В этот день все наши подрядчики чудом были свободны, и мы поняли, что это он – наш день!

20 мая мы расписались и я официально стала женой. Поэтому из-за переноса свадьбы я особо не расстроилась :)

Какой будет свадьба

Даша: У нас будет очень много огней, лампочек, потому что слоган нашей свадьбы – "Любовь среди огней большого города". Все будет проходить на крыше с видом на город, будет очень красиво. На нашу свадьбу приглашены 68 человек – и это только родственники и друзья.

По сценарию у нас запланирован свадебный танец – планировали даже его учить, и возможно сделать какую-то импровизацию с элементами TikTok – но еще посмотрим. Также мероприятие будет сопровождать музыкальный бэнд, у нас будет заводной ведущий, церемониймейстер, которая должна просто всех растрогать до слез, когда мы будем говорить друг другу клятвы.

Все будет проходить на крыше с видом на город, будет очень красиво

Из приглашенных артистов будут петь группа KAZKA и, возможно, Ирина Билык. Но с ними Никита ведет переговоры. Мой муж также пообещал мне спеть.

Никита: С Ириной Билык у нас отдельная история. Она смотрела проект "Холостяк", мы с ней были заочно знакомы. Затем увиделись в заведении, дружили в Facebook, и как-то она мне написала, мол, я в курсе, когда у вас будет свадьба, поверь, от меня будет подарок – я обязательно спою песню. Мне было безумно приятно, потому что Ирина Билык нам очень симпатична, и для нас это честь.

Даша: Хочу еще добавить, что мы с Никитой не гонимся за трендами. Для нас важно, чтобы нам было комфортно, даже если бы это вышло из моды. Поэтому мы просто зашли в Pinterest, выбрали картинки, которые нам нравятся, и предоставили нашему распорядителю Анне, которая добавила еще немного деталей.

Даша Квиткова Фото: Роман Горбун, Сегодня

Как нашли своего организатора

Мне кажется, это нужно чувствовать, потому что когда мы начали искать организаторов, у меня в Telegram было приблизительно десятьь диалогов с разными специалистами, половина из которых находятся в Европе, а именно в Италии, так как изначально планировали сыграть свадьбу в этой стране. И вот, часть из них отвечали на мои запросы, мол, нет, мы такого сделать не сможем, потому что и бюджет не тот, и вообще странно вели диалоги. Другие, на удивление, заваливали меня вопросами и ссылками.

А вот наш организатор Аня (свадебное агенство Be Happy, – Ред.) была единственным человеком, который на все мои просьбы сказала: "Даша, мы разберемся. Вот какой у тебя бюджет, в такой и влезем. Ты не переживай, мы все сделаем". И мне понравилось, что она не сказала "нет", что такого мы сделать не сможем, потому что изначально нам озвучивали бюджеты в 100-200 тысяч долларов! А мы подумали, что можно за эти деньги квартиру или машину купить. Ясно, что свадьба – это мероприятие, которое запомнится надолго, но нужно тратить бюджет разумно.

Бюджет свадьбы

Мы готовы были вложить несколько десятков тысяч долларов, не учитывая некоторые другие затраты. Но это такой костяк. Мы понимаем, что будет гораздо больше, но во время карантина не хочется влезать в непонятные бюджеты. Мы просто хотели такую свадьбу, которую можем себе позволить – не брать денег у родителей, и тем более кредит (наслышаны и о таком).

Мы с Никитой не гонимся за трендами. Для нас важно, чтобы нам было комфортно, даже если бы это вышло из моды

Каким будет свадебное платье

На саму свадьбу салон Crystal готовит для меня два платья. Первое – официальное, чтобы красиво выйти на церемонию, второе – легкое, воздушное, в нем будет удобно танцевать и двигаться.

Даша Квиткова Фото: Роман Горбун, Сегодня

Повторюсь, что не знаю ничего о свадебных трендах. Мне девчонки дали каталог и я по нему выбирала те платья, которые мне понравились: в одном – оголенные плечи, в другом – спина, в третьем – его пышность, и так по крупицам собирала нужный мне образ. Когда я надела официальное торжественное платье в первый раз – я расплакалась.

Примерки были уже три раза, оба платья пошиты. Крайняя, наверное, состоится перед самим уже торжеством. Я очень надеюсь еще похудеть, и чтобы не пришлось перешивать, ушивать, только подошьем под туфельки и подобьем по параметрам.

Даша Квиткова Фото: Роман Горбун, Сегодня

Будет ли медовый месяц?

Это моя боль... Мы буквально недавно получили визу в Америку на 10 лет, и очень хотели в Нью-Йорк. До свадьбы успели побывать в Майями, но это все равно было не то. Поэтому я сделала Никите сюрприз и купила билеты в NY. Исход дальнейших событий вы знаете. С нами случился карантин. Еще и деньги за билеты сгорели, авиакомпания их нам не возместила.

Кроме того, я с подружками должна была лететь на девичник на Кипр, и, снова-таки, пока не могу это сделать, но благо, хоть здесь авиакомпания положила деньги за билеты на бонусный счет, и мы сможем в течение года еще с девчонками полететь.

Поэтому мы не знаем, куда мы таки отправимся в свадебное путешествие. Это пункт, над которым мы еще думаем.

Онлайн-свадьба. Смогла ли Даша принять такой формат

Честно, даже не представляю. Мы даже думали над тем, как проведем нашу роспись, если она будет закрытой. Возможно, онлайн сможем заполнить необходимые документы, формы, чтобы нам поставили печать, что мы женаты, а уже потом все оформить. Не представляю, как свадьба может проходить в онлайн-формате! Я очень рада, что все-таки документ-сервис "Готово" нас принял, и наша роспись состоялась в привычном для нас формате.

Я видела, как проходят свадьбы с масками, для меня это было еще прикольно, забавно, но чтобы онлайн – пока не представляю.

Какими будут свадьбы в 2020-2021

Я не думаю, что онлайн-свадьбы будут пользоваться спросом. Объясню почему. Я не могу говорить за мужчин, но для нас, девочек, наверное, важно, чтобы все происходило официально, живьем, чтобы мы могли прочувствовать каждый момент. Потому что до предложения, допустим, я не хотела никаких свадебных платьев, ничего такого, я была готова спокойно расписаться и все. Но.

Когда Никита сделал мне предложение, тогда я почувствовала себя в статусе невесты, и тут у меня распахнулась душа: пришла и конечно же сказала – хочу то и хочу это.

Я думаю, что, возможно, некоторое время все-таки будут камерные свадьбы, но так или иначе люди вернутся к привычному нам формату празднования, его ничто не заменит.

Отношения со свекровью

У нас с Еленой Николаевной (мамой Никиты Добрынина) случилась любовь с первого взгляда. И даже в конце нашего знакомства она Никите сказала, что если он меня обидит, то ему не поздоровиться. Мы очень хорошо общаемся. Елена Николаевна также хорошо общается и с моей мамой, моя мама любит Никиту, вообщем у нас вышел такой семейный тандем.

Моя свекровь конечно же говорила со мной о Никите. Я не могу сказать, что она давала мне советы. Елена Николаевна просто рассказывала какой у него характер, где нужно поспорить, а где нужно просто отойти, промолчать, он утихнет и сам придет. А когда Никита меня очень разозлит, например, она это как-то чувствует, и все понимает. У меня не было другого опыта, но мой первый опыт мне однозначно нравится. У нас чудесные отношения.

Love story Никиты Добрынина и Даши Квитковой Фото: instagram.com/kvittkova Love story Никиты Добрынина и Даши Квитковой Фото: instagram.com/kvittkova Love story Никиты Добрынина и Даши Квитковой Фото: instagram.com/kvittkova Love story Никиты Добрынина и Даши Квитковой Фото: instagram.com/kvittkova Love story Никиты Добрынина и Даши Квитковой Фото: instagram.com/kvittkova 1/5

Как самоизоляция повлияла на отношения с Никитой

Я не могу сказать, что мы много с Никитой ссоримся, что хотели бы свадьбу отменить – такого нет. У нас просто иногда бывают споры, как и у любой пары, можем поворчать, но мы быстро отходим, минут 20 – и потом у нас снова все хорошо. Пока изоляция пошла нам только на пользу.

Из-за чего можем поссориться? На самом деле, из-за мелочей: кто-то кому-то не так ответил, или Никита, например, хочет сделать что-то одно, а я – по-другому, каких-то глобальных проблем нет.

Никита – Козерог, он сам по себе очень упрямый в каких-то моментах, поэтому тут главное – находить компромиссы, как и в любых отношениях. Иногда стоит свою гордость немножко притопить, потому что вы, все-таки, одна команда, и вы в отношениях.

О ревности в паре

Да, Никита иногда меня ревнует, он горячая, бурлящая кровь. Я, если честно, не даю поводов для ревности, но бывает такое, что на меня кто-то посмотрел, проявил внимание, в такие моменты Никита подходит и показывает всем своим видом, что я его девушка, и не нужно тут околачиваться. Он открыто это показывает, и даже может говорить об этом, что вот сейчас нехорошо было, я говорю – поняла.

Мы часто разговариваем о детях. И даже придумали имена. Конечно же, хотим, чтобы это случилось в ближайший год.

Кризис в отношениях: как справиться

Никогда не нужно молчать в отношениях. Вот все, что не нравится, нужно проговаривать и не держать в себе, потому что бывает такое, что ты себе в голове нарисовала одну ситуацию, а он – другую, и вы сидите и грызетесь, надумываете, придумываете. А по сути, когда садитесь разбирать проблему, выясняется, что как таковой проблемы не существует. Просто у вас фантазия разыгралась! Поэтому мы пришли к тому, что никогда не нужно молчать.

Если напротив тебя сидит молодой человек, который тебя любит и действительно понимает, что для тебя важен разговор, так или иначе вы сядете и поговорите. Если вы дорожите этими отношениями, вы понимаете, что над отношениями нужно работать, проходить кризисы, и их еще будет много. Потому что даже после появления детей будет первое время тяжело, и молчать точно не нужно будет.

О планах на детей

Конечно, мы уже об этом говорили. Мы часто об этом разговариваем. Планировали, и даже имена придумывали. Ну, мы как обычная семья. Нам бы хотелось этого в ближайший год, то есть не через 5-6 лет, а чтобы это произошло в скором времени.

Даша Квиткова Фото: Роман Горбун, Сегодня

Для будущих невест, кто также перенес свадьбу

Не нервничайте, девочки, отпустите ситуацию, потому что все происходит так, как нужно. Все всегда к лучшему! Берегите себя и свои нервы. А если у вас есть организаторы свадьбы, то, по сути, это их работа – переживать, чтобы все было хорошо, даже если нужно перенести дату праздника.

Знаю, что очень многие паникуют, потому что приходится переносить торжество, но в этом нет ничего страшного. Главное – чтобы организаторы свадьбы нашли дату, в которую все подрядчики будут свободны, и так никто ничего не потеряет – ни организаторы и подрядчики свою работу, ни вы свои деньги.

*какое же платье выбрала Даша – узнаем совсем скоро, 12 августа!

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