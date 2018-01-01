"Я самая счастливая мама": Ким Кардашьян опубликовала фото с детьми

У Ким Кардашьян и Канье Уэста трое детей

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Вчера, 13 мая, мир праздновал День матери. В честь праздника телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала снимок со своими детьми: 4-летней Норт, двухлетним Сейнтом и 4-месячной Чикаго.

"Вы даже представить себе не можете, сколько леденцов в качестве взяток было отдано детям ради того, чтобы сделать этот снимок, но это того стоило. Все мам с праздником! Я самая счастливая мама на Земле, потому что у меня есть эти трое малышей", – подписала снимок Ким.

Ким Кардашьян с детьми Фото: instagram.com/kimkardashian

Ранее на своей странице в Instagram 37-летняя телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась очередным архивным фото со своей старшей сестрой Кортни и отметила, что ее 4-летняя дочь Норт очень на них похожа.

Также Ким Кардашьян опубликовала редкое фото со своим отцом, сестрой и братом. Отец Ким – Роберт Кардашьян умер в 2003 году от рака пищевода.

О том, какие секреты скрывает семейство Кардашьян смотрите в видео ниже:



