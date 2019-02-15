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"Я самый счастливый в мире": Бруклин Бекхэм показал, как отметил День влюбленных

Бруклин Бекхэм отпраздновал День влюбленных с моделью Ханой Кросс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:34
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс
Фото: instagram.com/hancross

Не так давно стало известно, что Бруклин Бекхэм встречается с 21-летней моделью Ханой Кросс. Более того, новая девушка Бруклина отметила Новый год в кругу его семьи. 

14 февраля пара решила провести в самом романтическом городе – в Париже. Фото на фоне Эйфелевой башни вместе с возлюбленной Бруклин Бекхэм поделился в Instagram и добавил трогательную подпись.

"Я и моя девушка. Самый счастливый человек в мире. Люблю тебя, детка", – признался Бруклин.

Бруклин Бекхэм и Хана Кросс
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс
Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Хана Кросс – девушка Бруклина Бекхэма
Хана Кросс – девушка Бруклина Бекхэма
Фото: instagram.com/brooklynbeckham

К слову, о новом романе 19-летнего Бруклина Бекхэма стало известно в декабре 2018. Судя по всему, пара проводит много времени вместе и абсолютно счастлива.

Ранее мы писали, что Бруклин Бекхэм устроил для Ханы Кросс откровенную фотосессию в ванной. Черно-белые фото появились на странице Бруклина в Instagram.

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