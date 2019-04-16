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"Я скучаю по тебе, папа": Алек Болдуин посвятил трогательные слова отцу

Актер признался, кем на самом деле для него был отец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Фото: Getty Images

60-летний американский актер и режиссер Алек Болдуин растрогал подписчиков. Артист посвятил трогательные строки своему отцу, который умер 15 апреля 1983 года, то есть 36 лет назад. На момент смерти ему было всего 55 лет.

Алек Болдуин признался, что отец был для него наставником и после его смерти актеру было очень сложно не только смириться с потерей, но и найти такого же верного друга. Вспоминая об отце, Алек Болдуин испытывает особый трепет, это видно из его поста.

"Годовщина смерти моего отца – 15 апреля 1983 года. Мой отец был исключительно заботливым, преданным, строгим, умным и временами забавным человеком, который работал учителем и тренером в государственной школе в течение 28 лет до своей смерти в возрасте 55 лет. Помимо того, что ты скучаешь по тем, кого больше нет с нами, не можешь спросить, куда они ушли и как могла бы сложиться жизнь, если бы они жили дольше, потеря родителя запускает "сиротские часы". После смерти обоих родителей ты становишься сиротой в этом мире. В живых не остается никого, кто мог бы воспитывать тебя, что является удивительным и жизненным призванием. Моя мама жива, но смерть моего отца произвела на меня огромное впечатление и заставила искать других людей, которые могли бы дать мне совет и заботиться обо мне. Никто еще не занял это место. Родители в любом случае, даже если не являются идеальными, незаменимы. Я скучаю по тебе, папа", – написал Алек Болдуин.

Отец Алека Болдуина
Отец Алека Болдуина
Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Напомним, недавно семью Алека Болдуина потрясло еще одно трагическое событие – у его супруги Хиларии случился выкидыш.

Ранее мы писали, что мать Зои Салданы путает родную дочь с другой актрисой.

Смотрите видео о горе-родителях шоу-бизнеса:

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