"Я сожгу ее труп": адвокат Эмбер Херд обнародовал жуткое SMS Джонни Деппа

Актер угрожал жестоко убить бывшую супругу

Джонни Депп в суде Лондона Фото: Getty Images

За скандальным разводом голливудских звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд несколько месяцев наблюдает весь мир. Бывшие супруги находятся сейчас на стадии развода и продолжают обвинять друг друга. Судебное разбирательство продолжается и на днях всплыли жуткие детали.

Так, адвокат Эмбер во время очередного заседания суда в Лондоне обнародовал фрагменты переписки голливудского актера с его друзьями. Так, звезда "Пиратов Карибского моря" угрожал убить свою экс-супругу и сжечь ее труп.

"Сожжем ее. Утопим ее, а после этого я сожгу ее труп, чтобы удостовериться, что она мертва", – приводит содержание SMS издание The Daily Mail.

Джонни Депп и Эмбер Херд Фото: Getty Images

Сообщение такого содержания Джонни Депп присылал актеру Полу Беттани в ноябре 2013 года. Также стало известно, что в мае 2014 года Депп писал другу, что употреблял наркотики: "Я выпивал всю ночь, прежде чем забрал Эмбер, чтобы вылететь в Лос-Анджелес в минувшее воскресенье. Дружище, я без еды в течение нескольких дней, только порошок, пол бутылки виски, тысяча Red Bull и рюмок водки, таблетки, две бутылки шампанского в самолете. Я в ярости, кричал матом и оскорблял всех, кто был рядом".

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Адвокат актера уже прореагировал на обвинения и отрицает всю представленную информацию в суде.

Напомним, недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за его побои.

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