"Я спою на Евровидении": Ольга Бузова сделала громкое заявление

Певица анонсировала свое выступление на конкурсе

Ольга Бузова

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова во время своего сольного концерта в Москве со сцены заявила, что следующую англоязычную песню она исполнит на международном песенном конкурсе Евровидение. Правда, знаменитость не уточнила, в каком году она собирается сделать это.

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"Следующую песню на английском я спою на Евровидении", – заявила со сцены Ольга Бузова.

Отметим, что до этого артистка с уверенностью заявляла в многочисленных интервью, что в своих силах уверена и сравнивать себя с другими артистами не собирается: "Зачем сравнивать самую рейтинговую девушку в стране с остальными". Тем временем слухи о ее планах представить Россию на Евровидении вызвали ряд негативных откликов среди коллег и пользователей сети. Многие считают, что у Оли отсутствует необходимый для победы атрибут – голос.

В свою очередь, российский поп-король Филипп Киркоров позитивно отреагировал на заявление звезды и отметил, что она достойна быть представителем России на Евровидении.

"На этом конкурсе возможно все. Если ты интересен, авангарден, креативен, а Ольга Бузова обладает всеми этими качествами, то почему бы и нет? Ей можно пожелать только удачи", – ранее заявил певец и участник российского организаторского состава конкурса Евровидение Филипп Киркоров.

Напомним, организаторы украинского Нацотбора на Евровидение 2020 ввели новое правило для участников.

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