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"Я стал слишком старым, уродливым и толстым": Хью Грант рассказал о своих недостатках

Актер признался, что стал стар для съемок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:27

Известный актер Хью Грант, который в прошлом году впервые решил жениться, в интервью The Hollywood Reporter рассказал, почему в определенный момент отверг свое коронное амплуа в романтических комедиях.

По словам Хью Гранта, роли в ромкомах развили в нем комплекс неполноценности. И справиться с ним ему удалось, лишь отказавшись от съемок.

"Я стал слишком старым, уродливым и толстым, чтобы заниматься этим, поэтому теперь делаю другие вещи и меньше ненавижу себя" ,— сказал Грант.

Грант также отметил, что за все свои роли в ромкомах ему не стыдно. При этом допустил, что нужно было не бояться сниматься в совсем других проектах. Тогда, возможно, его карьера сложилась бы иначе.

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"Я получал за работу кучу денег. Мне очень повезло. За большинство романтических комедий, в которых снялся, мне не стыдно. Верю, что задача актера — развлекать… Хотя мне следовало принимать и другие предложения, пробовать делать разные вещи. Вместо этого я повторил себя почти 17 раз подряд", – Хью Грант.

Стоит отметить, что в фильмографии Хью Гранта примерно 15 романтических комедий, в том числе "Четыре свадьбы и одни похороны" (Four Weddings and a Funeral), "Дневник Бриджет Джонс"(Bridget Jones’s Diary), "Ноттинг Хилл" (Notting Hill) и другие. 

Напомним, в 2018 году Хью Грант в пятый раз стал отцом. 

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Источник: Сегодня
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