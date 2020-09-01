"Я – студент": Виталий Козловский поступил в киевский вуз

Певец намерен получить образование магистра

Виталий Козловский, который раскрыл детали вражды с Игорем Кондратюком, решил вернуться к учебе. Певец поступил в Киевскую академию эстрадного и циркового искусств, чтобы получить степень магистра. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Я студент! Во время карантина я понял, что просто бездействовать – не могу. И любое свободное время хочу использовать для развития и повышать свой профессиональный уровень. Поэтому события этого года значительно ускорили принятие решения, которое зрело уже давно. Когда, если не сейчас?", – написал в социальной сети Козловский.

Певец Виталий Козловский Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Он заявил, что стал студентом Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Кроме того, Виталий намерен преподавать на факультете музыкального искусства.

"И такой процесс, когда параллельно получаешь новые знания и делишься своими, уже готовыми наработками, считаю вдвойне эффективным и интересным. Поэтому в ближайшие полтора года буду совмещать концерты с учебой", – пояснил артист.

К слову, у Виталия Козловского нет музыкального образования. Он учился на факультете журналистики Львовского университет имени Ивана Франко, а карьеру певца начал после победы в программе "Караоке на Майдане" и в музыкальном телепроекте "Шанс".

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