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"Я так сильно люблю": Виктор Павлик посвятил новый клип молодой возлюбленной

Съемки клипа проходили на берегу Атлантического океана

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Виктор Павлик
Виктор Павлик
Фото: instagram.com/viktorpavlik

Украинский певец Виктор Павлик, который эксклюзивно рассказал Сегодня.Lifestyle о планах касательно свадьбы, выпустил новый клип на песню "Конвалія", съемки которого проходили на берегу Атлантического океана в Португалии. 53-летний артист посвятил романтическую композицию своей 25-летней возлюбленной Екатерине Репяховой.

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Отметим, что пара лишь недавно начала афишировать свои отношения, несмотря на то, что украинский артист встречается с Катей уже четыре года.

Виктор Павлик с Екатериной Репяховой
Виктор Павлик с Екатериной Репяховой
Фото: Facebook

Как нам рассказывал ранее Виктор, его возлюбленная существенно влияет на его творчество, подсказывает ему, какая музыка сейчас актуальна, а также принимает участие в творческом процессе. Это касается и записи песен, и съемок новых клипов. 

Смотрите новый клип Виктора Павлика на песню "Конвалія":

"Каждый день я получаю десятки писем от авторов разных песен. И как показывает практика — там не бывает ничего стоящего. По этой причине, в последнее время я несерьезно относился к подобным предложениям. „Конвалія" попала ко мне случайно, она написана молодым и современным автором. Когда я ее услышал впервые, сразу понял — песня молодежная и мне не подойдет. После этого я ее слушал вновь и вновь. Она не давала мне покоя. И я рискнул. Это история про страсть, про искренность, про привязанность двух родных душ", — написал музыкант на своей странице в Instagram.

Ранее Виктор Павлик рассказал о сложном детстве и за что ему до сих пор стыдно.

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