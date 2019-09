"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

СМИ сообщили, что Анна Заворотнюк сделала маме трогательный подарок

Дочь Анастасии Заворотнюк - Анна Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк по-прежнему в коме. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" больна раком. Более того, 16 сентября стало известно, что врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк.

Подробности болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

До этого СМИ сообщали, что рядом со звездой "Моей прекрасной няни" находятся ее муж Петр Чернышов и мать Валентина. А теперь стало известно, что дочь Анастасии Заворотнюк, 23-летняя Анна, навестила маму в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Девушка принесла маме огромный красный шар в форме сердца с надписью: I love you this much ("Я так сильно тебя люблю").

Судя по кадрам, Анна Заворотнюк не была рада попасть в объективы папарацци, что вовсе не странно.

Дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице/Mash

Отметим, кроме 23-летней Анны, у Анастасии Заворотнюк есть еще двое детей – 19-летний Майкл и дочь Мила, которой в октябре исполнится год.

