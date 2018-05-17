"Я тобой горжусь": Настя Каменских трогательно поздравила отца с днем рождения

Певица опубликовала фотографии с отцом в Instagram

Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно отпраздновала свой день рождения вместе с Потапом в кубинском стиле, впервые показала поклонникам своего отца. Фото с ним она разместила на личной странице в Instagram, поздравив отца с 79-летием.

Настя Каменских с отцом Фото: instagram/kamenskux Настя Каменских с отцом Фото: instagram/kamenskux Настя Каменских с отцом Фото: instagram/kamenskux 1/3

"Папочка! Любимый! Я желаю тебе крепкого здоровья! Ты такой молодец у меня, я тобой очень горжусь и бесконечно люблю", – написала артистка.

"Настя, вы на папу похожа", "У Насти папина улыбка", Папина дочка", – прокомментировали подписчики певицы.

Коллега по сцене Надя Дорофеева пожелала под фото "здоровья папе".

Напомним, певица Настя Каменских поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким снимком, который был сделан во время недавней фотосессии для журнала Viva! Артистка предстала в плаще лимонного цвета и красных сапогах. Подписчики обвинили Настю в злоупотреблении фотошопом.

Ранее украинская певица опубликовала пикантное фото на странице в Instagram, где Каменских позирует в мокром боди, стоимостью 750 гривен, на фоне живописного пейзажа.

Как Настя Каменских праздновала свой день рождения смотрите на видео: