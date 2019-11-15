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"Я в гневе": Ирину Билык жестко подставили

Певица стала жертвой недобросовестных концертных организаторов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:04

12 ноября в одно из отделений полиции в Харькове обратились с заявлением, в котором говорилось, что организаторы концерта Ирины Билык, которая представила новый хит "Красная помада", не возвращают потраченные на билет деньги. Как выяснилось позже, поклонники приобрели билеты, стоимость которых порой доходила до более чем тысячи гривен, чтобы послушать сольный концерт любимой исполнительницы, о котором было заявлено в афише.

Правда, сама Билык вышла на сцену лишь под конец вечера и спела всего три песни. Недовольным зрителям организаторы концерта заявили, что поклонники Билык неправильно их поняли, что это был не сольный концерт исполнительницы, а сборный – с участием и других артистов. Сама Билык очень расстроена, что ее поклонников ввели в заблуждение, о чем звезда написала на своей странице в Instagram.

Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Пишу эти строки потому, что мне обидно за ВАС! Обидно, что организатор моего выступления в Харькове так нагло и алчно обманул любимую и уважаемую мной аудиторию! Мое выступление вчера, 12.11, в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями. Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить. Я в гневе и забыла, когда в последний раз была так расстроена", – написала артистка.

Напомним, ранее Ирина Билык показала, как выглядела в молодости.

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