"Я в зоне риска": Регина Тодоренко сдала анализы на коронавирус

Несколько человек из команды ведущей болеют пневмонией

Известная телеведущая и звезда "Орла и решки" Регина Тодоренко шокировала своих поклонников новым заявлением. На своей странице в Instagram Тодоренко сообщила, что уже сдала тест на COVID-19, так как она и ее команда находятся в зоне риска.

"Сдала анализы на COVID-19! Ожидание мучительно, но радость от отрицательного результата почему-то не переполняет меня, так как я и моя команда постоянно находимся в группе риска: у двоих диагностирована пневмония и поражение легких 25%, у остальных в семьях есть больные коронавирусом. Выздоравливайте скорее, мои дорогие! Берегите себя! Вы нам нужны!", – написала ведущая.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Регина, у вас все получится! Здоровья вам и вашей команде!", "Хорошо, что в такое нелегкое время есть люди, которые все равно дарят миру позитив! Спасибо вам!", "Здоровья всем крепкого! Красавица, умница! Горжусь землячкой!", – написали поклонники Регины в комментариях под публикацией.

Звезды объявили войну коронавирусу – смотрите видео:

Напомним, коллега Регины, также ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева заболела коронавирусом. Вместе с ней заболел ее супруг, рэпер Элджей. Ранее мы сообщали, что Регина Тодоренко и Влад Топалов отмечают первую годовщину свадьбы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться