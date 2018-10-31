"Я вижу опасность": MONATIK с полуобнаженными красотками снялся для мужского журнала

Мультиартист предстал в пикантной фотосессии

MONATIK. Фото: facebook.com/MONATIK.Official

Украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик), который не так давно выпустил свежую композицию, взбудоражил поклонников новой пикантной фотосессией. Мультиартист стал главным fashion-героем ноябрьской обложки издания для мужчин XXL, а также приглашенным редактором этого номера.

На фотографиях Дмитрий позирует в окружении полуобнаженных красоток. На одних фото девушки предстают в белье, на других – вовсе без него. Сам певец на страницах журнала появляется одетым в стильный костюм и гольф малинового цвета. Помимо этого, MONATIK примерил яркий свитшот с принтом в разноцветные звезды.

MONATIK в окружении девушек Фото: пресс-служба MONATIK MONATIK в окружении девушек Фото: пресс-служба MONATIK MONATIK в окружении девушек Фото: пресс-служба MONATIK MONATIK в окружении девушек Фото: пресс-служба MONATIK MONATIK в окружении девушек Фото: пресс-служба MONATIK 1/5

Отметим, что артист успевает не только сниматься в фотосетах и записывать новые треки. Сейчас все внимание звезды сосредоточенно на подготовке к масштабному концерту на НСК "Олимпийский", который состоится в июне 2019 года.

Кстати, несколько месяцев назад MONATIK опубликовал очень трогательное промовидео своего большого концерта. В этом ролике певец читает стих собственного сочинения. Также в нем мелькают кадры выступления Дмитрия на отечественных шоу талантов, в которых он тогда не обрел успех, пришедший к нему позже.